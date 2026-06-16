浸大發現中藥植物具抗病毒潛力　有效抑制禽流感等人畜共患病毒

香港浸會大學研究團隊近日發現中藥植物「爵床屬」（Justicia）提取物具備廣泛抗病毒能力，可有效抑制多種引致人畜共患疾病的病毒，包括H5N1禽流感病毒、新型冠狀病毒及伊波拉病毒等，為開發新一代抗病毒獸藥及動物飼料添加劑帶來新方向。



浸大中醫藥學院副院長（教與學）及中醫藥講座教授張宏杰領導的研究團隊，發現「爵床屬」中藥植物的提取物具有強效抗病毒特性。(浸大提供圖片)

有關研究由浸大中醫藥學院副院長（教與學）兼中醫藥講座教授張宏杰領導，團隊歷時多年評估超過5,000種熱帶植物的抗病毒特性，最終發現爵床屬中藥植物表現出顯著抗病毒效果。其中，Justicia procumbens提取物對H5N1禽流感病毒的抑制能力尤其突出。

研究進一步透過結構比較分析，成功鎖定植物中的關鍵活性成分為一種木脂素類化合物。團隊指出，該化合物能抑制細胞內胞內體的酸化過程，從而阻斷病毒進入宿主細胞的重要步驟，並抑制病毒在細胞內複製。

研究人員表示，這種作用機制並非直接針對病毒本身，而是干預病毒入侵細胞的共同途徑，因此有望同時對抗多種病毒，亦較不容易因病毒變異而產生抗藥性。實驗結果顯示，相關提取物除可抑制禽流感病毒、新冠病毒及伊波拉病毒外，對登革熱、日本腦炎及寨卡病毒等蚊媒傳播病毒亦具廣泛抗病毒效力。

團隊亦發現，相關活性化合物即使在低濃度下仍能有效發揮作用，且未對動物細胞產生明顯毒性，顯示其具備發展成安全抗病毒藥物的潛力。此外，除了可從中藥植物提取外，相關化合物亦可透過化學合成方式大量生產，有助降低成本，滿足大規模應用需求。

張宏杰表示，團隊期望以傳統中草藥為基礎，開發高效、安全及價格相宜的抗病毒產品，開拓中藥飼料添加劑及抗病毒獸藥市場，提升動物健康水平，同時減低病毒跨物種傳播風險。他又指出，相關研究成果亦為未來研發治療人類病毒性疾病的新藥奠定重要基礎。

目前，研究團隊正進行臨床前研究，以進一步評估爵床屬植物提取物及相關化合物的安全性與療效。待完成相關測試後，團隊將展開動物臨床試驗，評估其在不同動物物種中的安全性、有效性及合適用藥劑量。