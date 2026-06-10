都大新校舍大樓辦動土典禮　料2031年啟用　可容納3200學生

香港都會大學（都大）昨日（9日）為位於何文田常盛街與佛光街交界的新校舍大樓舉行動土典禮，標誌校園擴建工程正式展開。新大樓定位為「社區健康樞紐」，除支援護理及健康科學等跨學科教學與研究外，亦將為社區提供健康教育及相關服務，預計於2031/32學年起分階段投入運作，最多可容納3,200名學生。



都大新校舍大樓將興建於何文田常盛街與佛光街交界的斜坡用地上。(都大提供圖片)

新校舍樓高19層，佔地約3,530平方米，落成後總樓面面積約31,770平方米。設施包括跨學科研究中心、可容納約600人的多用途演藝廳、多媒體演講廳、圖書館、戶外學習空間、平台花園及多用途禮堂等。

校長林群聲表示，大樓內將設綜合健康中心及跨學科研究中心兩大核心設施，當中綜合健康中心既為護理相關課程學生提供職場培訓，亦向社區提供健康服務，而研究中心則推動具社會影響力的跨學科研究，進一步提升大學教研實力。

林群聲校長表示，新校舍大樓的規劃建基於大學對「全方位健康」的信念，並將以此全方位跨學科模式，拓展至教學、研究和社區聯繫。 (都大提供圖片)

他指出，新校舍的規劃建基於「全方位健康」理念，涵蓋生理、心理、精神、社交及環境健康，因此未來相關教學不僅包括臨床護理，亦涵蓋心理學、幼兒教育、運動及商業管理等範疇，促進不同學科協作。

出席動土典禮的政務司司長陳國基表示，都大作為香港首間應用科學大學，已建立清晰定位，致力推動職業專才教育，為年輕人開拓具發展前景的升學及就業路徑。他指出，新校舍將支援跨學科護理及健康科學教育與研究，配合大學應用科學發展策略，並進一步深化與業界合作，培育具備實戰能力的專業人才。

政務司司長陳國基表示，新校舍將支援跨學科護理及健康科學教育與研究，培育具備實戰能力的專業人才。

校董會主席黃天祥表示，新大樓不僅提供更先進的教學及研究設施，亦將成為實踐應用學習的重要平台。他透露，學生未來可透過參與建築工程相關研究，接觸綠色建築、低碳建造、建築信息模擬（BIM）及項目生命周期管理等技術，從真實項目中汲取經驗，體現應用科學大學強調實踐與創新的特色。他同時感謝特區政府、立法會及九龍城區議會對項目的支持，並再次感謝伍絜宜慈善基金早前捐贈3億元，協助推動新校舍發展。

此外，新大樓兩條行人天橋將開放予公眾使用，並設無障礙升降機，連接都大正校園及賽馬會健康護理學院，便利居民及師生往來。校方亦計劃透過增設綠化牆及種植更多植物，改善周邊環境，推動可持續校園發展。