聖方濟各大學今年3.2萬人報名升10%　酒店及旅遊管理133人爭一位

聖方濟各大學於2024年先後升格私立大學及應用科技大學，大學今年錄得3.2萬名學生報名，人數較去年上升10%，當中最熱門的申請學科為護理學（榮譽）學士，共有8,656宗申請；競爭最激烈的則為工商管理（榮譽）酒店及旅遊管理應用學士，133人爭一個位。



另外，為緊貼市場需要，方大計劃於今年9月多推出兩個AI人工智能相關課程，期望招收對數字敏感的學生。



左起：方大註冊處處長陳穎媚、方大校長張仁良、方大副校長梁詩明、方大AI課程教授黃荻荃（董素琛攝）

今年方大的報名人數達32,000人，較去年上升約10%。張仁良表示，報名人數反映學生及家長的認同。方大目前最熱門的申請學科為護理學（榮譽）學士課程，共有8,656宗申請；其次是工商管理（榮譽）酒店及旅遊管理應用學士課程，有3,984宗申請，也是競爭最激烈的課程，平均133人爭一個位；「次熱」為人工智能（榮譽）理學士課程，則78人爭一個位。

冀9月多推兩個AI課程 目標招對數字敏感學生

AI發展是大趨勢，方大預告將於9月推出多兩個AI課程，即合共有四個AI相關課程，包括純AI、數碼與娛樂科技、犯罪安保，另有一個正在審核當中。方大AI課程教授黃荻荃表示，相關學科目標能招收對數字敏感、喜歡分析事物的學生，有修讀ICT（資訊及通訊科技）的學生更有優勢。

左起：方大註冊處處長陳穎媚、方大副校長梁詩明、方大校長張仁良、方大AI課程教授黃荻荃（董素琛攝）

大圍文禮路新校舍分兩期啟用 2027年底啟用首期

此外，方大正籌備位於大圍文禮路的新校舍，預計會第一期可於2027年底啟用，第二期則於2023年完工，可容納3,000至5,000個學生。新校以發展人工智能、健康科學為主。校長張仁良表示，方大現有6800名學生，校舍,已超負荷；新校舍已畫好設計圖，正待承建商動工。

被問為何不在北都發展新校舍，張仁良指，現正將全部精力放在第二校舍，並指出其餘11間大學均有發展空間的需要，「其實我哋諗吓諗吓唔好咁貪心啦」。他早前表示，待北都大學城發展成熟後，會爭取全面參與共用設施。

政府正就本港首個五年規劃進行公眾諮詢，張仁良認為，高等教育界要走向產學研的方向，期望日後產業可向告知大學課程該如何設計，亦希望將大學的科研投放在產業，提高整體香港競爭力。

方大校長張仁良認為，學生的「德」比「才」更重要。（董素琛攝）

張仁良冀學生才德兼備

張仁良於去年9月上任方大校長，他指，已從事高等教育行業約40年，最希望學生做到才德兼備，他認為「德」比「才」更重要，「近來我哋都見到係社會上面，好多專業（人士）我哋都覺得要有呢個專業道德，但可能發覺呢個專業道德都係要返學校讀下書」。