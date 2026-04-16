SSSDP學士｜方大翻譯科技銜接學位錄0收生　護理學「超收」逾百人

SSSDP「指定專業／界別課程資助計劃」是政府為培育所需人才以支援有殷切人力資源需求的特定行業而指定的課程。教育局回覆立法會特別財委會的書面質詢時表示，2025/26學年共有4,916個資助學士學額，實際收生人數則有4,892個。



當中，聖方濟各大學護理學榮譽學士（應用學位課程）的一年級學士學位，資助學額數目為640人，實際收生人數達747人，即「超收」107人；不過其翻譯科技（榮譽）文學士銜接學位卻錄得零實際收生人數。局方指，SSSDP於2026/27學年的預算分別約為14.09億元，較今個學年的12.56億元增加約12%。



聖方濟各大學。（資料圖片／梁鵬威攝）

聖方濟各大學護理學榮譽學士（應用學位課程）的一年級學士學位，資助學額數目為640人，實際收生人數達747人。（立法會文件截圖）

珠海學院建築學銜接學位只取錄10％

根據局方數據，2025/26學年共有4,916個資助學士學額，實際收生人數則只有4,892個。換言之，尚有24個資助學額。

部份課程的實際收生人數讓較資助學額少。珠海學院的建築學（榮譽）理學士銜接學位，資助學額數目為40個，實際收生人數卻只有4人，比率10%；職訓局香港高等教育科技學院廚藝及管理（榮譽）文學士一年級學士學位，資助學額數目為10個，實際收生人數卻只有2人，比率為20%；聖方濟各大學翻譯科技（榮譽）文學士銜接學位，資助學額數目為10個，卻錄得零實際收生人數。

方大護理學超收16.7% 恒大供應鏈管理多收20%

有課程出現「超收」情況，聖方濟各大學護理學榮譽學士（應用學位課程）的一年級學士學位，資助學額數目為640人，實際收生人數達747人，超額107人或16.7%；恒生大學供應鏈管理工商管理（榮譽）學士的一年級學士學位，資助學額數目為105人，實際收生人數卻有126人，多出兩成。

香港恒生大學供應鏈管理工商管理（榮譽）學士的一年級學士學位，資助學額數目為105人，實際收生人數卻有126人。（資料圖片)

至於副學位課程，2025/26學年，共有2,221個資助學額（不包括都會大學李嘉誠專業進修學院於2025/26學年停辦的兩個課程），實際收生人數則只有2,085人。

實際收生人數較資助學額少的課程，包括香港專業進修學校電腦學高級文憑（流動應用程式及遊戲開發），資助學額數目為40人，實際收生人數僅28人。

此外，局方數據顯示，2026/27學年共4,781個資助學士學額，較2025/26減少135個；副學位則有2,131個，較2025/26減少90個。

2026/27學年預算14.09億元 較上一學年增12%

教育局指，SSSDP於2025/26學年的修訂預算及2026/27學年的預算分別約為12.56億元及14.09億元。另外，為配合本港的社會和經濟發展需要，教育局透過資助計劃鼓勵自資專上教育界開辦涵蓋創意工業，包括創意文化及藝術等10個範疇的課程。在2026/27學年，資助計劃將資助創意工業範疇下的八個學士學位及四個副學位課程，共提供582個資助學額。

局方提到，在2024/25學年起，通過SSSDP鼓勵院校開辦更多着重培養應用能力的應用學位課程，並加大學生和家長報讀的誘因，教育局為修讀已通過相關評審的應用學位課程的學生提供額外學費資助。在2026-27年度提供這項額外資助的預算開支約為5,490萬元。

2025年至2028年間增27項STEAM及「八大中心」相關學士課程

局方表示，在2025-28三年期，八所教資會資助大學會合共新增27項與STEAM及「八大中心」相關的學士學位課程。這些課程涵蓋近年發展迅速及廣受年青人歡迎的新興範疇，例如人工智能（AI）、網絡安全、創意產業、可持續發展及數據科學等，推動社會及經濟更趨多元化。

局方指，除教育、醫療及社會工作三個範疇外，政府不會就每個學科或課程指定學位數目。大學可按院校自主原則，靈活運用以整筆撥款方式發放的經常補助金，以自行決定開辦課程，並將學位分配予不同學科。2025/26學年，與STEAM及「八大中心」相關的第一年學士學位新課程及高年級學士學位新課程的收生人數（臨時數字）分別約為670及120。