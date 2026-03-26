方大調查發現八成大學生有意創業　逾半人因家庭壓力及高風險卻步

面對數位轉型與人工智能（AI）急速發展的衝擊，大學畢業生職涯選擇面臨更多考量，不少企業亦越來越著重「軟技能」。聖方濟各大學（SFU）創業培育中心今日發布《創業×就業：青年職志觀察報告》，發現高達八成受訪大學生表達有意創業，但真正付諸行動的人數卻不足一半。



大學生認為初創或不獲社會認同

問卷以面對面形式進行，於去年10月至12月在香港8間資助大學，訪問了300位學生，受訪者以修讀商業學科的比例最高（18.3%），其次是教育學科（17%）及科學學科（14%）。此外，研究樣本亦集中訪問高年級學生，就讀三年級的受訪者佔總數33%，四年級或以上為30.3%，一、二年級約36.7%；當中77%受訪者年齡為22歲以下。

聖方濟各大學創業培育中心副總監、助理教授葉文瀚博士指出，根據數據初步反映，香港大學生創業興趣高企，有80%受訪者表示未來有意創業，但當中只有48%受訪者傾向投身初創工作。（彭彥怡攝）

聖方濟各大學創業培育中心副總監、助理教授葉文瀚博士指出，根據數據初步反映，香港大學生創業興趣高企，有80%受訪者表示未來有意創業，但當中只有48%受訪者傾向投身初創工作，認為初創職業能獲社會認同的受訪者僅佔35%，可見創業熱誠未能有效轉化為實際行動。

為求穩定發展傾向加入大企業

葉續稱，調查指出家庭壓力是最大阻力，95%受訪者認為創業會被視為「高風險」就業，同時85%認為早期職業失敗的代價過高；其他困難還有創業條件不足，如資金不足、欠缺創業技能及市場知識等，故不少畢業生依然傾向加入大企業尋求穩定發展。

廖湯慧露商業及款待管理學院助理教授黎天恒博士指問卷以面對面形式進行，於去年10月至12月在香港8間資助大學，訪問了300位學生（彭彥怡攝）。

聖方濟各大學廖湯慧露商業及款待管理學院院長袁麗薇教授認為，時下年輕人雖具備創意，但往往缺乏市場流程、成本控制及供應鏈系統的知識，許多學生未釐清核心業務邏輯，往往忽略了「付費意願」與「問題解決」的本質。袁教授直言，部分學生不想打工的原因竟是不懂撰寫履歷，故大學應要提供一系列強化實務導向的課程，包括撰寫商業計劃書、財務管理等，並透過資深業者的導師（Mentor）制度，幫助學生建立行業觸覺與信心，讓學生理解實際工作情境，投身社會時更了解自己的志向。

聖方濟各大學廖湯慧露商業及款待管理學院院長袁麗薇教授認為，時下年輕人雖具備創意，但往往缺乏市場流程、成本控制及供應鏈系統的知識。（彭彥怡攝）

企業要求由傳統知識型轉為實幹型

不過，葉博士認為現代企業所謂的「安全職涯」正逐漸收窄，平均每份工的任職時間約為1至6年，而企業的招聘要求亦已從傳統的知識型轉為實幹型，入職者須擁有「解決問題」與「決策」的能力。面對職場模式轉型，不少青年人將「創業」視為避風港，但這種「以創業取代打工」的心態，很快又會因欠缺營運能力而導致失敗。

葉認為，有意創業的學生可視校園是「沙盒」，善用校內資源提供進行「試錯」；或是考慮在企業內創業（Intrapreneurship）以降低風險，有部分大型企業會有內部機制（如配給研發時間、設立專職團隊），鼓勵年輕職員不用承擔個人資金風險的情況下實踐創業精神。袁教授主張畢業生先行受僱、了解企業運作，亦有助於累積出日後獨立創業的經驗。

把握大灣區機遇 形成創業生態系統

調查結果亦指出，超過半數學生對前往大灣區發展持中立或保留態度，葉文瀚博士認為反映出對遷移風險，以及未來發展的不確定。葉博士建議，有意開拓大灣區市場的青年，其業務應採取「漸進式融合」，利用大灣區強大的供應鏈與製造優勢，結合香港的品牌效應、合規性及知識產權優勢，形成跨區域的創業生態系統。

方大建議政府要簡化繁瑣的政策資訊，大學亦要透過課程、工作坊及導師制度強化學生實用的創業技能，推廣年輕成功創業者故事，以減輕社會文化及家庭壓力。（彭彥怡攝）

此外，政府近年雖推出多項創業鼓勵措施，但逾80%受訪學生認為接觸相關計劃的便利程度不足，93%更表示政府支援對其創業決定影響不大。葉博士建議政府要簡化繁瑣的政策資訊，大學亦要透過課程、工作坊及導師制度強化學生實用的創業技能，推廣年輕成功創業者故事，以減輕社會文化及家庭壓力，提升初創行業認同，並展示本地創業生態改善與成功案例，增強青年對香港創業環境的信心。