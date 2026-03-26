方大調查發現八成大學生有意創業 逾半人因家庭壓力及高風險卻步
面對數位轉型與人工智能（AI）急速發展的衝擊，大學畢業生職涯選擇面臨更多考量，不少企業亦越來越著重「軟技能」。聖方濟各大學（SFU）創業培育中心今日發布《創業×就業：青年職志觀察報告》，發現高達八成受訪大學生表達有意創業，但真正付諸行動的人數卻不足一半。
大學生認為初創或不獲社會認同
問卷以面對面形式進行，於去年10月至12月在香港8間資助大學，訪問了300位學生，受訪者以修讀商業學科的比例最高（18.3%），其次是教育學科（17%）及科學學科（14%）。此外，研究樣本亦集中訪問高年級學生，就讀三年級的受訪者佔總數33%，四年級或以上為30.3%，一、二年級約36.7%；當中77%受訪者年齡為22歲以下。
聖方濟各大學創業培育中心副總監、助理教授葉文瀚博士指出，根據數據初步反映，香港大學生創業興趣高企，有80%受訪者表示未來有意創業，但當中只有48%受訪者傾向投身初創工作，認為初創職業能獲社會認同的受訪者僅佔35%，可見創業熱誠未能有效轉化為實際行動。
為求穩定發展傾向加入大企業
葉續稱，調查指出家庭壓力是最大阻力，95%受訪者認為創業會被視為「高風險」就業，同時85%認為早期職業失敗的代價過高；其他困難還有創業條件不足，如資金不足、欠缺創業技能及市場知識等，故不少畢業生依然傾向加入大企業尋求穩定發展。
聖方濟各大學廖湯慧露商業及款待管理學院院長袁麗薇教授認為，時下年輕人雖具備創意，但往往缺乏市場流程、成本控制及供應鏈系統的知識，許多學生未釐清核心業務邏輯，往往忽略了「付費意願」與「問題解決」的本質。袁教授直言，部分學生不想打工的原因竟是不懂撰寫履歷，故大學應要提供一系列強化實務導向的課程，包括撰寫商業計劃書、財務管理等，並透過資深業者的導師（Mentor）制度，幫助學生建立行業觸覺與信心，讓學生理解實際工作情境，投身社會時更了解自己的志向。
企業要求由傳統知識型轉為實幹型
不過，葉博士認為現代企業所謂的「安全職涯」正逐漸收窄，平均每份工的任職時間約為1至6年，而企業的招聘要求亦已從傳統的知識型轉為實幹型，入職者須擁有「解決問題」與「決策」的能力。面對職場模式轉型，不少青年人將「創業」視為避風港，但這種「以創業取代打工」的心態，很快又會因欠缺營運能力而導致失敗。
葉認為，有意創業的學生可視校園是「沙盒」，善用校內資源提供進行「試錯」；或是考慮在企業內創業（Intrapreneurship）以降低風險，有部分大型企業會有內部機制（如配給研發時間、設立專職團隊），鼓勵年輕職員不用承擔個人資金風險的情況下實踐創業精神。袁教授主張畢業生先行受僱、了解企業運作，亦有助於累積出日後獨立創業的經驗。
把握大灣區機遇 形成創業生態系統
調查結果亦指出，超過半數學生對前往大灣區發展持中立或保留態度，葉文瀚博士認為反映出對遷移風險，以及未來發展的不確定。葉博士建議，有意開拓大灣區市場的青年，其業務應採取「漸進式融合」，利用大灣區強大的供應鏈與製造優勢，結合香港的品牌效應、合規性及知識產權優勢，形成跨區域的創業生態系統。
此外，政府近年雖推出多項創業鼓勵措施，但逾80%受訪學生認為接觸相關計劃的便利程度不足，93%更表示政府支援對其創業決定影響不大。葉博士建議政府要簡化繁瑣的政策資訊，大學亦要透過課程、工作坊及導師制度強化學生實用的創業技能，推廣年輕成功創業者故事，以減輕社會文化及家庭壓力，提升初創行業認同，並展示本地創業生態改善與成功案例，增強青年對香港創業環境的信心。