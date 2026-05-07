方大首屆護理應用學位生畢業　密集式培訓實踐畢業即專業教學目標

撰文：盧勁揚
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面對本港日益嚴峻的人口老化問題及基層醫療發展需求，聖方濟各大學於2022年開辦全港首個護理學（榮譽）學士（應用學位學額）課程（下稱 BNAD），並於今年迎來首屆約160名畢業生。這批畢業生已全數獲得註冊護士（普通科）的專業執業資格，將投身醫院、社區中心及安老院舍等不同機構。

BNAD課程的修讀期為三年半，特色之一是將約1,400小時的臨床實習集中於課程的最後一年內完成，以提升學習效率。另外，BNAD課程的入學要求之一是需要持有副學位或學士學位，不錄取只持有DSE成績的學生，使一直在其他界別工作的人士，亦有機會獲取專業的護理資格，同時為院校擴大生源。

方大亦透露本年度方大護理學（榮譽）學士課程至今收到逾 8,000 份報名，平均約13 人爭一個學額。

余兆麒健康科學院院長陳磊石（中）表示，課程採取密集式安排，希望確保學習的持續性。（盧勁揚攝）

余兆麒健康科學院院長陳磊石指出，傳統五年制課程的實習被分拆成不同階段，學生容易在校園修讀理論期間忘記臨床技巧，故BNAD的實習安排有助提升學習效率。他續指，連續的實習有助學生習慣病房運作與政策，亦有助導師持續觀察及了解學生的強項與短處，從而加強培訓 。

就醫療行業的人手需求與供應，陳院長說雖然市場上有聲音關注公立醫院護理需求放緩，但教學團隊均認為應「睇闊少少」，因為香港正面臨嚴重的人口老化問題，除了醫管局之外，安老院舍、社區醫療中心等，仍然有醫療人士有需求。方大亦引述資料，指公立醫院護理編制有約3,000 個空缺，加上未來陸續有大型醫院重建及擴充，醫護界人手需求殷切。

余兆麒健康科學院講師梁永彥為方大畢業生，他指密集式實習對Z世代學生建立「肌肉記憶」至關重要，而連續的臨床鍛鍊能讓護理操作變成自然習慣，提升學生的應變能力 。（盧勁揚攝）

設高科技模擬病人融入教學 助學生提升臨床技能

余兆麒健康科學院副院長（教育及質素）陳慧儀指，護理教育不只是教授知識和技術，更重要是培養學生以病人為本的專業態度、人文關懷和溝通能力。（盧勁揚攝）

為了支援高強度的應用學習，學院投入了大量尖端教學設施 。學院現設有16個高科技模擬病人，能真實模擬心跳驟停、休克等多種生理反應。學院亦有設施，結合虛擬實境（VR）或人工智能（AI）元素，讓學生在貼近真實的環境中反覆訓練。副院長（教育及質素）陳慧儀表示，課程每個學期約有一半時間在模擬病房進行，並維持20人一組的小組教學，確保每位學生都有充足機會接觸模擬病人 。

陳慧儀指，在進入最後一年臨床實習前，學院會舉辦「臨床實習前工作坊」（Pre-Clinical Workshop） ，學生要整合課程所學，猶如「將整套功夫完完整整地打出來」 。此外，學生必須應對不斷變化的個案病情，而不僅是死記硬背步驟，從而訓練其在現實病房中的融會貫通能力 。

首屆畢業生讚高強度實習助建臨床信心

另一名畢業生劉彪（中）同學說，高強度密集實習能助他在處理複雜臨床程序時更有信心。（盧勁揚攝）

首屆畢業生葉楚穎表示，三年半的修讀期與清晰的註冊資格是課程最大的吸引力 。她表示，這種訓練有效縮短了實踐時的適應期，讓她在面對真實病人時更加得心應手。她又特別稱讚學校的配套，例如模擬病人的真實呼吸聲與心跳聲，讓她在進入真實醫院前已有心理準備 。

另一名畢業生劉彪（中）同學說，高強度密集實習能助他在處理複雜臨床程序時更有信心。（盧勁揚攝）

另一名畢業生劉彪則說，當初選擇修讀應用學位課程，一方面是看準人口老化帶來的行業前景，另一方面則是希望學得專業知識以照顧年邁的父母。他說，課程最後一年的高強度密集實習過程雖然艱辛，但可以長時間留在臨床環境中學習，使他在處理複雜臨床程序時更有信心。

兩個新課於2026/27學年推出

隨着本港醫療發展需要，校方將於2026/27學年推出的「藥學（榮譽）學士」及「社區健康與實踐（榮譽）理學士」兩個新課程，分別提供約40個及30個學額。

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