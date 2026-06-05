方大六學者榮膺「全球首2%頂尖科學家」　校長張仁良金融範疇上榜

撰文：謝顯文
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美國史丹福大學研究團隊日前公布「全球首2%頂尖科學家」名單，聖方濟各大學（下稱「方大」）共有 6 位學者入選，當中包括校長張仁良於金融範疇進入名單。其餘 5 位入選學者為梁以德教授（聲學）、史學禮教授（護理）、王灝博士（護理）、邱達民教授（社會工作）及徐明心教授（社會工作）。

方大 ６ 位入選學者均同時登上「終身影響力」全球排名，史學禮教授、王灝博士、邱達民教授及徐明心教授更登上「最近單一年度科學影響力」。

從全球排名中篩選　極具權威與公信力

「全球首2%頂尖科學家」名單的評審根據 Scopus 資料庫數據內的引文次數（Citations）、h指數（h-index）及研究成果產出等多項指標，從中篩選出全球排名前10 萬名以內、或在各自領域中排列首 2% 的頂尖科學家。整個排名劃分成 22 個主要科學領域及 174 個子領域，具有極高的學術權威與公信力。

聖方濟各大學入選全球首2%頂尖科學家名單

學者

範疇

梁以德教授

聲學

張仁良教授

金融

史學禮教授

護理

王灝博士

護理

邱達民教授

社會工作

徐明心教授

社會工作

徐明心、史學禮、方大校長張仁良、王灝、梁以德以及邱達民（左起） 榮膺「全球首2%頂尖科學家」。（方大提供圖片）

教研並重獲國際肯定　香港應用大學先驅

對於校內多位學者獲得國際學術界肯定，校長張仁良教授表示欣慰。他指出，方大作為香港應用科學大學先驅，一直堅持「教研並重」，不但注重課堂知識的傳授，更積極推動具社會效益的應用研究。

張校長強調將持續鼓勵學者結合專業所長，以回應社會發展需要為己任，未來為跨學科協作和高質量研究，打造更優質環境，推動更多具影響力的科研成果轉化落地，切實為香港以至整個社會發展作出貢獻。

方大校長張仁良（右）指出，學校作為香港應用科學大學先驅，辦學方針一直堅持「教研並重」。（方大提供圖片）

12 項目共獲 8,000 萬資助　軟硬件雙管齊下發展

近年，方大亦運用其獨特角色，致力推動應用研究與知識轉移，促進科研成果的實踐化，以及回應社會大眾及業界的需求。大學教育資助委員會（教資會）轄下的研究資助局（研資局）監察及評審小組成員，早前曾到訪方大校園進行實地考察與評審；成員在聽取校方匯報及視察研究設施後，對方大在推動高質量研究、培育科研文化方面，給予了高度的評價與肯定。

方大一直發揮應用大學的獨特角色，致力推動應用研究與知識轉移，促進科研成果的實踐化，以及回應社會大眾及業界的需求。（方大提供圖片）

單是 2024/25 年度，方大一共在 12 個研究項目獲香港研究資助局、以及其他外間機構資助，總資助金額超過 8,000 萬港元。其中 9 個項目更獲研究資助局直接支持，總金額約為1,250 萬港元。

方大在科研上秉持「新舊傳承」的人才策略，透過日趨完善的配套設施持續獲得外界肯定。近年亦積極從海內外匯聚來自不同學術領域、具備創新思維的新進學者，又向外拓展研究資源、爭取多元化撥款，並透過「研究事務處」發揮中央協調的功能。

研資局到訪方大，肯定方大研究發展成果。（方大提供圖片）

「研究事務處」透過緊密與各學院旗下的研究中心以及多間專業實驗室聯繫，打破傳統學科之間的壁壘，以推動跨學科的協作與應用研究發展。軟硬件雙管齊下，方大致力為學者提供優質的科研環境，更為未來科研成果轉化，奠定了堅實的制度與基礎。

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