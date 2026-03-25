QS世界大學排名｜本港5學科排全球首10位　港大牙醫學續排第2位

國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）公布最新「世界大學學科排名」，本港今年有5個學科躋身全球首10位，較去年少1科。其中，港大牙醫學繼續排名最高，位列全球第2。演藝學院的表演藝術躍升10位，排名第10位，為首次打入首10位。



港大牙醫學繼續位列全球第二。(資料圖片)

演藝學院表演藝術排全球首10位 去年升10位

本港今年有來自10間院校、共266個學科獲納入排名，當中有146個學科位列全球首100位，約佔55%；78個學科排首50位，佔近30%；5個學科排全球首10位。

當中，港大牙醫學繼續排名最高，位列全球第二；港大教育學排名第5位，較去年跌2位。中大護理學則排名第6位，按年跌一位。教育大學的教育學和演藝學院的表演藝術，則打入首十大，分別位列第7位和10位。

中大護理學則排名第6位，按年跌一位。（資料圖片)

QS表示，本港獲納入排名的學科中，有64個學科排名升級，140個學科「降呢」，41個學科維持不變，21個首次入榜。QS形容，今年本港整體排名表現錄「淨跌幅」29%，與亞洲地區院校比較，跌幅為第二高，僅次於南韓。

QS分析，情況反映學界競爭壓力加劇，不過，香港的教育根基依然穩固，仍具全球競爭力，加上學科廣度，特別在電腦科學、工商管理、社會學、語言學及教育學等有深厚實力，令本港繼續成為區域、全球領先留學目的地之列。