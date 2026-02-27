英國升學2026丨QS、THE前10大學排名　聯招申請+時間表一文看

英國擁有不少歷史悠久的世界知名學府，包括劍橋大學、牛津大學等，校園建築充滿特色之餘，學術發展亦相當成熟。《開罐》整合2026年英國10大高等院校的排名及資訊，包括聯招時間表，無論準備前往當地升學，或在當地升讀大學都可作參考。

劍橋大學國王學院（King's College, University of Cambridge）（Chris Boland @Unsplash

QS Top Universities 英國院校綜合排名2026

【1】Imperial College London 倫敦帝國學院（全球排名：2）

【2】University of Oxford 牛津大學（全球排名：4）

【3】University of Cambridge 劍橋大學（全球排名：6）

【4】UCL 倫敦大學學院（全球排名：9）

【5】King’s College London 倫敦國王學院（全球排名：31）

【6】University of Edinburgh 愛丁堡大學（全球排名：34）

【7】University of Manchester 曼徹斯特大學（全球排名：35）

【8】University of Bristol 碧仙桃大學（全球排名：51）

【9】London School of Economics and Political Science 倫敦政治經濟學院（全球排名：56）

【10】University of Warwick 華威大學（全球排名：74）

Times Higher Education（THE）英國院校綜合排名2026

【1】University of Oxford 牛津大學（全球排名：1）

【2】University of Cambridge 劍橋大學（全球排名：3）

【3】Imperial College London 倫敦帝國學院（全球排名：8）

【4】UCL 倫敦大學學院（全球排名：22）

【5】University of Edinburgh 愛丁堡大學（全球排名：29）

【6】King’s College London 倫敦國王學院（全球排名：38）

【7】London School of Economics and Political Science 倫敦政治經濟學院（全球排名：52）

【8】University of Manchester 曼徹斯特大學（全球排名：56）

【9】University of Bristol 碧仙桃大學（全球排名：80）

【10】University of Glasgow 格拉斯哥大學（全球排名：84）

【1】倫敦帝國學院 Imperial College London

倫敦帝國學院為全英最頂級學府之一，工程及科技相關科系於QS排行榜長期位於前列，醫科亦相當著名，藝人李治廷、宣萱都是校友。香港學生可憑DSE成績，經英國全國大學聯招系統UCAS申請。學術及英語門檻較高，IELTS四科均達7.0會較為穩陣，理工科競爭尤其激烈。

【1】Imperial College London 倫敦帝國學院.jpg

全球排名：2（QS）、8（THE）

所在地（本部校園）：倫敦South Kensington

【2】牛津大學 University of Oxford

牛津大學除了醫學及法律，人文學科如哲學、政治及經濟聯合學科（PPE）亦享負盛名，學術要求同樣為全英最高水平之一，外國男星Hugh Grant也是校友。香港學生須經UCAS申請，並按要求參加入學測試及面試。

全球排名：4（QS）、1（THE）

所在地：牛津

【2】University of Oxford 牛津大學.png

【3】劍橋大學 University of Cambridge

劍橋大學在數學及自然科學領域享譽國際，為校內王牌學科，前港姐冠軍麥明詩也是在該校修讀法律系。香港學生亦須透過UCAS報考，收生過程嚴謹，多數課程設筆試及面試。

全球排名：6（QS）、3（THE）

所在地：劍橋

【3】University of Cambridge 劍橋大學.jpg

【4】倫敦大學學院 UCL

倫敦大學學院為綜合型大學，QS世界排名穩居前十，莫文蔚也是倫敦大學學院 (UCL) 意大利文學士。UCL以建築及醫學系最為著名，各科同樣可經UCAS申請。留意個別學系需提交作品集或進行面試。

全球排名：9（QS）、22（THE）

所在地：倫敦

【4】UCL 倫敦大學學院.jpg

【5】倫敦國王學院 King’s College London

倫敦國王學院的心理學系全球排名前列，人文相關學科亦相當熱門。對國際關係及局勢有興趣的話，該校是全英唯一開設戰爭研究學科的大學。各科同樣經UCAS申請，部分競爭較激烈的學系，例如醫學系，或需額外應考UCAT等考試。

全球排名：31（QS）、38（THE）

所在地：倫敦

【5】King’s College London 倫敦國王學院.jpg

【6】愛丁堡大學 University of Edinburgh

愛丁堡大學在醫學領域具研究優勢，人工智能學系亦成近年大熱。由於排名及門檻較為穩定，屬於香港學生升學常見選擇之一。

全球排名：34（QS）、29（THE）

所在地：蘇格蘭愛丁堡

【6】University of Edinburgh 愛丁堡大學.jpg

【7】曼徹斯特大學 University of Manchester

曼徹斯特大學的工程及商學，均在國際具有不俗的知名度。香港學生可憑DSE成績經UCAS申請，留意個別學科有指定的選修科要求。

全球排名：35（QS）、56（THE）

所在地：曼城

【7】University of Manchester 曼徹斯特大學.jpg

【8】碧仙桃大學 University of Bristol

碧仙桃大學為英國頂尖的研究型紅磚大學，工程、醫學、社會科學和法律系較為突出。工程學院更有「小帝國理工」稱號，土木、航天及機械工程排名均為全英前列。

全球排名：51（QS）、80（THE）

所在地：碧仙桃（Bristol）

【8】University of Bristol 碧仙桃大學（Times Higher Education）.jpg

【9】倫敦政治經濟學院 LSE

倫敦政治經濟學院在社會科學及經濟學方面排名長期領先，招牌學科包括經濟學、國際關係、政治學、法律、會計與金融及社會政策等。除了學術成績，校方亦重視個人陳述。

全球排名：56（QS）、52（THE）

所在地：倫敦

【9】LSE 倫敦政治經濟學院.jpg

【10】華威大學 University of Warwick

華威大學的商學院、經濟學系、數學及工程學科享譽國際，課程同樣經UCAS報讀。該校接受 直接以DSE成績計算，留意商科課程入學要求相對較高。

全球排名：74（QS）

所在地：高雲地利（Coventry）

【10】University of Warwick 華威大學.jpeg

【11】格拉斯哥大學 University of Glasgow

格拉斯哥大學歷史悠久，其商學院擁有AACSB、EQUIS、AMBA三大認證，醫療相關科目如獸醫、護理、牙醫等均享負盛名。

全球排名：84（THE）

所在地：蘇格蘭格拉斯哥

【11】University of Glasgow 格拉斯哥大學.jpg

英國大學聯招UCAS

UCAS（Universities and Colleges Admissions Service）涵蓋全英國約140間大學，不論海外升學或本地學生，均使用同一系統報名英國學士學位課程。香港同學可直接使用公開試成績，包括DSE、IB等申請英國大學，全程網上申請，可選擇最多5個志願。

UCAS一般會在每年9月開始接受申請，同學可開設個人帳戶並提交學歷、個人陳述書等資料。留意部分院校如牛津、劍橋，以及部分醫療相關學科會於10月截止，大部份學科則會於翌年1月截止申請。正式遴選結果會於2月至6月發表，並分別於6月底及7月初截止及開始補選階段（Clearing）。

資料來源：QS 、THE