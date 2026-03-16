內地升學2026｜大學排名TOP 10　7間大學打入THE、QS百大榜

近年越來越多香港DSE考生選擇北上升學。除了學費門檻較低、政府有資助外，內地頂尖大學的學術水平在國際上亦不斷攀升。不過，面對全國三千多所高校，香港學生及家長往往不知從何入手。《開罐》整合了內地10大高等院校的排名及資訊，無論是準備前往內地升學，或想為未來的升學路向做足準備都可參考！



「軟科世界大學學術排名」—— ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities（ARWU）是全球最具影響力及公信力的大學排名之一，與QS世界大學排名、泰晤士高等教育（THE）及U.S. News世界大學排名齊名，被國際公認為全球四大權威大學排行榜。近年在內地求職市場中，軟科排名也逐漸成為大型國企、公營機構及科創巨頭篩選頂尖人才履歷的重要參考指標。

（武漢大學官方微博）

軟科中國大學排名2025

【1】清華大學 Tsinghua University

【2】北京大學 Peking University

【3】浙江大學 Zhejiang University

【4】上海交通大學 Shanghai Jiao Tong University

【5】復旦大學 Fudan University

【6】南京大學 Nanjing University

【7】中國科學技術大學 University of Science and Technology of China

【8】武漢大學 Wuhan University

【9】華中科技大學 Huazhong University of Science and Technology

【10】西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

QS中國大學排名2026

【14】北京大學 Peking University

【17】清華大學 Tsinghua University

【30】復旦大學 Fudan University

【47】上海交通大學 Shanghai Jiao Tong University

【49】浙江大學 Zhejiang University

THE中國大學排名2025

【12】清華大學 Tsinghua University

【13】北京大學 Peking University

【36】復旦大學 Fudan University

【39】浙江大學 Zhejiang University

【40】上海交通大學 Shanghai Jiao Tong University

【51】中國科學技術大學 University of Science and Technology of China

【62】南京大學 Nanjing University

【1】清華大學 Tsinghua University

清華大學成立於1911年，作為內地的最高學府，常年穩居QS及THE等國際權威排名亞洲榜首。理工科實力傲視全球，其工程類及計算機科學專業更曾獲U.S. News評為世界第一。除了學術頂尖，校園環境亦十分優美，曾獲美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）評為全球最美大學之一，也是亞洲唯一上榜的大學。學校多年來培育出無數頂尖人才，如諾貝爾物理學獎得主楊振寧、內地外賣平台美團創辦人王興等皆為清華知名校友。香港學子若想挑戰這所神級學府，主要透過「文憑試收生計劃」以DSE頂尖成績擇優錄取，或經「港澳台僑聯招試」報考。此外，清華亦設有「香港推薦生招生計劃」，獲受邀本港優秀中學推薦的學生，可通過綜合評審及測試獲擇優擬錄取。

軟科排名：1

所在地：北京

【2】北京大學 Peking University

北京大學是內地歷史最悠久的最高學府，與清華齊名，素來有「文科看北大，理科看清華」之說。北大的人文底蘊深厚，除了語言文學、歷史、哲學及法學享負盛名外，其基礎理科及北大醫學部亦屬全國最頂尖水平。校園內的「一塔湖圖」（博雅塔、未名湖、圖書館）是著名地標。學校歷史上人才輩出，的香港藝人馬浚偉近年亦在北大取得碩士學位。香港學生若想報讀北大，目前主要有三大途徑：一是透過「文憑試收生計劃」憑頂尖DSE成績報考；二是參加「港澳台僑聯招試」；三是經由就讀中學校長推薦，參與北大的獨立招生「博雅人才培育計劃」，通過綜合評審及面試後獲擇優錄取。

軟科排名：2

所在地：北京

【3】浙江大學 Zhejiang University

浙江大學是一所規模龐大、學科極為齊全的綜合型大學，曾被譽為「東方劍橋」。學校以軟件工程、計算機科學、光學工程及農業科學見長。受惠於當地蓬勃的創科及電子商貿產業發展，浙大校風極具創新與創業精神，畢業生在頂尖科技企業及互聯網行業極具就業優勢。校園內濃厚的創業氛圍亦孕育出不少商界及科技界巨頭，如電商平台拼多多創辦人黃崢也是知名校友。香港學生若想報讀可以參與「文憑試收生計劃」憑DSE成績直接報名或參加「港澳台僑聯招試」以獲取錄取資格。

軟科排名：3

所在地：浙江杭州

【4】上海交通大學 Shanghai Jiao Tong University

上海交通大學歷史悠久，與清華大學同屬頂尖理工科強校。其在機械工程、船舶與海洋工程等國家重工業領域地位超然。此外，交大的醫學院以及安泰經濟與管理學院亦是全國頂尖。學術氛圍嚴謹求實，在南方及國際上極具影響力。奧運乒乓球金牌得主馬龍與樊振東皆是交大的星級校友。香港學生同樣可以透過「文憑試收生計劃」和「港澳台僑聯招試」途徑考取。

軟科排名：4

所在地：上海

【5】復旦大學 Fudan University

復旦大學以人文社科、基礎理科及金融商科見長。其新聞傳播學、金融學及臨床醫學均屬全國首屈一指。由於位處上海，復旦畢業生在長三角的金融圈、跨國企業及媒體界極具優勢。香港學生報讀途徑有三，除常規的「文憑試收生計劃」及「港澳台僑聯招試」外，復旦亦是少數設有對港「獨立招生」的高校，學生可留意其專屬的面試安排。

軟科排名：5

所在地：上海

資料圖片

【6】南京大學 Nanjing University

南京大學是百年名校。有別於其他高校的大規模擴招，南大堅持「少而精」的辦學路線，學風紮實純粹。其在基礎理科（如天文學、物理學、地質學）及中國語言文學的實力全國數一數二，非常適合有志沉靜鑽研學術的尖子。香港學生若有意入讀，可參與「文憑試收生計劃」以DSE成績報考，或參加「港澳台僑聯招試」循聯招考試途徑獲取錄。

軟科排名：6

所在地：江蘇南京

南京大學

【7】中國科學技術大學 University of Science and Technology of China

由中國科學院直屬的中科大被是內地頂尖的理工學府。在物理學、化學及量子信息科學處於世界絕對領先地位。該校學生出國深造率極高，是醉心前沿科技與基礎科學理科生的首選。香港學生的主要入學是透過「文憑試收生計劃」以頂尖的DSE理科成績爭取錄取名額，或參與「港澳台僑聯招試」統一報考。

軟科排名：7

所在地：安徽合肥

（中國科學技術大學官網）

【8】武漢大學 Wuhan University

依山傍水、以櫻花聞名的武漢大學，是一所綜合性極強的百年名校，文、法、理、工、醫發展均衡。其測繪科學屬世界頂尖，法學及口腔醫學亦是全國王牌。校風活躍，注重綜合素質培養，小米創辦人雷軍也為知名校友。有意報讀的香港學生可透過「文憑試收生計劃」以DSE成績申請，或循「港澳台僑聯招試」的統一考試途徑報考入學。

軟科排名：8

所在地：湖北武漢

【9】華中科技大學 Huazhong University of Science and Technology

華中科技大學以極具實戰能力的理工科及醫科聞名。其機械工程與光學工程屬全國頂尖，更是眾多頂級科技企業的「人才後花園」。此外，附屬的同濟醫院在醫療界享有極高聲譽，畢業生實戰力與就業競爭力極強。華為副董事長兼CFO孟晚舟也畢業於這所學府。香港學生同樣能夠參加「文憑試收生計劃」憑DSE成績報名，或報考「港澳台僑聯招試」爭取錄取。

軟科排名：8

所在地：湖北武漢

【10】西安交通大學 Xi'an Jiaotong University

西安交通大學是國家頂尖的理工特色綜合性大學，在能源與動力工程、電氣工程及裝備製造等領域擁有極高學術地位，被譽為內地「工程師的搖籃」，為國家的重工業及高新科技發展培育了大量實幹型專才。香港學生若有意報讀，可透過「文憑試收生計劃」憑DSE成績報名，或報考「港澳台僑聯招試」爭取錄取。

軟科排名：10

所在地：陝西西安

（西安交通大學官方微博）

資料來源：2025中國大學排名