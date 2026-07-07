中大鳳凰獎學金　公開試滿分學生可得160萬　醫學院錄35名IB狀元

中文大學今日（7日）公布推出「香港中文大學鳳凰獎學金」（CUHK Fenghuang Scholarship），嘉許在本地或海外公開試考獲滿分的學生。每位狀元除可獲最少連續四年全額學費豁免外，亦可獲得學習津貼或海外交流獎學金，獎學金總額最高逾160萬元。獲獎學生更將獲授予「香港中文大學鳳凰學人」榮銜。



中大醫學院同時宣布，取錄35位今屆國際文憑大學預科課程（IBDP）的狀元。而本年度「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）的錄取率達85%。



香港中文大學今日（7日）公布推出「香港中文大學鳳凰獎學金」（CUHK Fenghuang Scholarship），嘉許在本地或海外公開試考獲滿分的學生。（中大圖片）

中大表示，成為「香港中文大學鳳凰學人」的醫科生將獲額外資助，走出課堂參與本地及海外交流、服務學習及其他體驗式學習活動以擴闊視野。

經學校推薦計劃招收醫科生 包括錄取港人子弟學校學生

中大取錄35位今屆國際文憑大學預科課程（IBDP）的狀元，另亦繼續透過「學校推薦直接錄取計劃」錄取醫科生，本年度錄取率達 85%，其中包括來自招收港人的廣州南沙民心港人子弟學校學生。

全面推行「CU Medicine Plus」課程模式

中大醫學院全面檢視並整合現有的醫學課程架構，將於2026/27學年全面推行「CU Medicine Plus」課程模式，把「環球醫學領袖培訓專修組別」的成功經驗及培育理念惠及所有醫科生

「環球醫學領袖培訓專修組別」旨在栽培學生畢業後在醫療服務、公共衞生等領域擔當領導角色。中大醫學院院長趙偉仁說，全新的「CU Medicine Plus」課程將打破傳統醫學教育的界限，盼培育年輕人至超越傳統醫者角色。

六年級醫科生Jasmine在完成五年級的課程後選擇提取一年「空檔年」（gap year）前往哈佛大學修讀碩士課程，鑽研醫學教育。她是該課程自2014年成立以來最年輕的學員。（中大圖片）

環球醫學領袖培訓專修組別（GPS）六年級醫科生Chris表示，他在入學初期打算以腦神經科為目標，後來透過GPS各項海外交流及科研體驗，漸漸對骨科產生興趣，並爭取機會赴加州及墨西哥進行短期臨床學習，為日後的專科發展打好根基。（中大圖片）

「第二學位」醫科生首次應考專業試 中大：表現理想

此外，中大醫學院於2025/26學年推出四年制「第二學位」醫科課程（Graduate Entry Track, GET），首屆GET醫科生於本學年首次應考醫科專業試，表現理想，錄得全數合格，整體成績與同屆相當。當中一名學生研發創新的標靶藥物設計方案，獲香港特區政府創新科技署頒發「創新科技獎學金」。

中大指，將於2026/27學年入學的第二屆GET新生同樣實力雄厚，逾半數畢業於海外頂尖學府，包括劍橋大學及牛津大學等。

中大醫學院助理院長（入學）朱昭穎教授表示，於2026/27學年全面推行「CU Medicine Plus」課程模式，旨在提升所有醫科學生的學習成果。（中大圖片）

中大醫學院助理院長（入學）朱昭穎教授指出：「 CU Medicine Plus旨在透過系統化的三層課程架構，讓醫科生在六年的學習過程中，不但掌握醫學的專業知識與臨床技能，同時培養創科思維、領導能力及人文關懷精神，更好地裝備自己應對未來醫療體系的挑戰，成為新一代妙手仁心的好醫生。」

中大醫學院院長趙偉仁教授表示，21世紀卓越醫療人才需要具備創新思維、人文關懷及同理心。醫學院會繼續努力不懈，為學生提供學習及培訓上所需的各種支援。（中大圖片）

中大醫學院院長趙偉仁教授表示，今年錄取的學生，學術成績優秀與人文素養兼備。他指全新的「CU Medicine Plus」課程，正是要打破傳統醫學教育的界限，配合「香港中文大學鳳凰獎學金」的設立，有信心將這群最優秀的年輕人培育至超越傳統醫者角色（Beyond a Doctor），為香港以至全球醫療體系帶來新氣象。