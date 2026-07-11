嶺大文憑試25分或以上免4年學費宿費全免　核心科失手有彈性安排

文憑試（DSE）將於7月15日放榜。嶺南大學今年首度設立「丁肇中精英班」，凡最佳5科達25分或以上的應屆考生即可獲邀加入，享4年全免學費及住宿資助。同時，嶺大推出全新「彈性收生安排」，即使其中1科核心科目失手，只要整體成績優異，仍有機會破格錄取。



嶺南大學（嶺大）今年首度設立「丁肇中精英班」，凡最佳五科達25分或以上的應屆考生即可獲邀加入，享四年全免學費及住宿資助。（嶺南大學）

嶺大首設「丁肇中精英班」

嶺大在2026/27學年正式推出以諾貝爾物理學獎得主丁肇中教授命名的「丁肇中精英班」，凡應屆DSE最佳5科拿到25分或以上，即可獲邀加入，並獲以下資源：

學費及宿費全免：4年全額學費獎學金及4年全額住宿資助（保證有宿位）。



大師指導：傑出學者親自指導，優先參加前沿研究項目。



專屬交流：與諾貝爾獎得主等知名學者專屬交流機會。



AI專業培訓：由全球頂尖企業提供人工智慧培訓並頒發專業證書。



未來升學：畢業生未來若報讀研究生課程可獲優先考慮。



全新「彈性收生安排」不因單一科目的失誤錯失入讀機會

另外，嶺大今年推出全新「彈性收生安排」，只要將嶺大的課程放在聯招（JUPAS）的「Band A」首三志願，且整體學業成績優異，中文或數學其中一科成績比一般入學要求「低一級」，即中文2級或數學1級，嶺大也會進行特別的綜合評估，考慮擇優錄取，確保學生不會因單一科目失誤，而錯過入讀心儀學科的機會。

DSE最佳5科總分達指定分數可獲獎學金

凡透過聯招報嶺大的本地新生，若DSE最佳5科總分達指定要求，將有機會獲得全免學費獎學金（符合續期條件者每年可獲續期）或一次性獎學金。另外，嶺大今年提供的23個聯招課程中，有16個課程設有課程獎學金，確保不同專業的學生均有機會獲得獎勵。