都大首屆歌詞班畢業　周耀輝傳承創作精神　學生作品提醒愛要及時

都會大學去年開辦首屆中文歌詞創作班，由著名填詞人兼人文社會科學院教授周耀輝出任導師，19名來自不同學院及年級的學生，在3月20日順利舉行「畢業作品演唱會」，演繹以《我們還有幾多時間》為主題的十多首原創作品。



周耀輝指歌詞班學生上課着重面對面的深入交流，從中獲取創作靈感，畢業作品以「時間」為主軸，學生各自訪問1位人物細聽他們的故事，以廣東歌詞述說人、關係與地方，以捉緊消逝的時光。



陳敬樂與帶大他的祖母感情極為深厚，希望以歌曲向對方表達心意，正如歌詞：「愛就趁現在」。另一位學生李穎浠以成長地華富邨為主題，從母親視覺紀錄華富邨的歲月變遷，二人更在演唱會上親自演繹心血結晶，獲家人到場支持，埸面十分溫馨。



都大在今個學年開辦首屆中文填詞創作班，導師周耀輝（中）與學生陳敬樂及李穎浠講述堂上趣事。（香港都會大學提供）

周耀輝出任都大首屆填詞班導師 培養學生對世界保持敏銳

都會大學本學年首度開辦中文歌詞創作班，由周耀輝任教。他指過去15年曾在浸會大學任教歌詞班，學生多是即將畢業比較成熟；都大則沒有年級及學科限制，陳敬樂和李穎浠都是一、二年級生，讓他有機會與19、20歲的學生多作溝通交流，學習「聽」他們說，而非單方面的「教」。

創作來自生活，周耀輝每周與19位學生上課3小時，上課時大家圍成U字型，方便面對面深入交流，同時他希望培養學生對世界保持敏銳，「不知道就要去問，世界正在發生什麼事」，他亦希望透過分享自身及行業經驗引導學生創作。

周耀輝希望學生透過填詞班，學會發問，對世界保持敏銳。（香港都會大學提供）

一年級生靠「死纏爛打」成功入班

國際款待及景區管理榮譽學士課程一年級學生陳敬樂表示，「我睇 IG 見到耀輝嘅Post話喺都大教歌詞班，原本搶唔到呢一科，後來透過『死纏爛打』先入到去」。他自言一向不善表達情感，「耀輝成日叫我哋要『睇多啲、聽多啲』，同埋要問『點解、點樣』，鼓勵我哋諗深一層」，讓敬樂增加對身邊事物的所感所悟，學會表達自己的感受。

陳敬樂藉由填詞增加與祖母的情感交流，祖母嬌姐出席作品演唱會以示支持。（香港都會大學提供）

陳敬樂的作品《嬌姐》是表達對祖母的養育之恩，希望提醒大家「愛要及時」。（香港都會大學提供）

祖母湊大歌詞表達愛與感激

陳敬樂由祖母嬌姐一手帶大，但祖母年事已高，身體機能及記性都變差，他認為愛要及時，今次畢業作品決定以祖母為主題，與她細說當年情。作品《嬌姐》的其中幾句歌，更表達對祖母的愛及感激，「愛就要趁現在 是你栽種愛不改 愛必永載」。

李穎浠以母親視角寫出對華富邨將拆的不捨之情。（香港都會大學提供）

修讀醫療化驗科學榮譽理學士課程二年級的李穎浠，作品名為《華富之家》。自小在華富邨長大的穎浠，對華富邨有深厚連結，這份情感也承傳自母親。她指母親在南區長大，自小愛與同學在華富邨內的公園看海，而自穎浠出生後，一家更遷入華富邨居住至今。

華富邨將重建 歌詞表不捨

由於華富邨重建在即，母女對舊居依依不捨，與邨內街坊稔熟，由街市買菜到瀑布灣玩耍都是珍貴的記憶，「抬頭時 天井之中飄蕩着 衣煙」、「無聊時 燒烤公園享受着 煙香」，這兩句歌詞就是穎浠對華富邨最深的印象。

學生以《我們還有幾多時間》為主題，舉辦畢業作品演唱會。（香港都會大學提供）

穎浠於是訪問母親，從母親的視角懷緬華富邨的歲月變遷，更發現原來母親亦期待重建後可搬到新居。周耀輝指「這就是歌詞有趣的層次，學生只會想到很可惜，我會推他們去問：『難道你媽媽不想住新房嗎？』，要求她把這種複雜層次寫出來」。

年輕人壓力大 創作成「求生」技能

周耀輝希望創作會成為學生的「救命草」。他痛惜年輕一代，「生活忙碌生存壓力大，看到他們能從生活中取材，不為特定歌手或商業目的，而是為自己、為身邊的人寫歌，抒發情感，這是我感到最欣慰的事」。