發展局首次賣地供建學生宿舍　涉啟德、小瀝源及東涌東3幅商業地

發展局今日（20日）邀請市場就使用三幅分別位於啟德、沙田小瀝源及東涌東的商業用地，發展專上教育學生宿舍，於兩個月內提交意向書。三幅用地均交通相對便利，鄰近港鐵站，附近社區及商業設施亦比較完善，其中啟德用地位於海旁，享有啟德內灣海景，也是可建最高樓面面積最大的一幅，局方初步估計三幅用地總共可提供約4,500個宿位。



發言人表示，這是局方首次透過於公開市場賣地，鼓勵學生宿舍發展。局方初步擬在地契中限制有關土地只可以作學生宿舍用途，並加入轉讓限制不能賣散。政府最早可於2026/27年度透過公開招標，推出其中一幅或多幅用地供發展學生宿舍。



啟德用地附近地圖。（發展局提供）

意向書邀請文件已上載至發展局網站。局方表示，有意者可於3月20日午夜12時前以電子方式提交意向書。三幅用地的主要資料概述如下：

啟德用地：鄰近啟德體育園

其中一幅位於啟德的用地，位處啟德發展區前南面停機坪區，鄰近啟德體育園，並毗鄰今年啟用的新急症醫院，附近港鐵站包括啟德站和九龍灣站，位於海旁，享有啟德內灣海景。用地面積約0.74公頃，最高地積比率為5.8，建築物高度限制為主水平基準上80米，而最高上蓋面積則為65%，可建最高樓面面積約為43,000平方米。

小瀝源用地附近地圖。（發展局提供）

沙田小瀝源用地：鄰近第一城站和石門站

位於小瀝源的用地周邊集合商業、住宅及其他土地用途，鄰近港鐵第一城站和石門站。用地面積約0.11公頃，最高地積比率為9.5，而建築物高度限制則為主水平基準上120米，可建最高樓面面積約為10,000平方米。

東涌東用地：毗鄰2029年通車的東涌東站

位於東涌新市鎮擴展區的用地毗鄰將於2029年通車的港鐵東涌東站。用地面積約0.25公頃，最高地積比率為9，而建築物高度限制則為主水平基準上160米，可建最高樓面面積約為23,000平方米。

東涌東用地附近地圖。（發展局提供）

分區計劃大綱圖劃為「商業」用途 毋須再另行提交規劃申請

發展局發言人表示，除利便市場改裝現有商廈及在現有私人土地興建該等宿舍，亦可透過賣地方式推出合適作學生宿舍發展的用地；而這是局方首次透過於公開市場賣地，鼓勵學生宿舍發展。

發言人指，意向書邀請文件建議的三幅用地均位於市區或擴展市區，交通相對便利，附近社區及商業設施亦比較完善。這些用地在相關分區計劃大綱圖劃為「商業」用途，換言之按計劃發展學生宿舍將毋須另行提交規劃申請。有關用地已作土地平整，並具備基本基建。視乎收集到的市場意向，政府最早可於2026/27年度透過公開招標，推出其中一幅或多幅用地供發展學生宿舍。

擬地契列明不能賣散 只可以整個發展轉讓

為提升優質宿位供應，從而促進教育樞紐發展的政策目標，發展局初步擬在地契中限制有關土地只可以作學生宿舍用途，並加入轉讓限制不能賣散。如需轉讓，只可以整個發展轉讓，以確保用地上的學生宿舍能整體發展及營運。建築規約期暫建議為48個月。

發展局將透過邀請文件邀請發展商表達對競投一幅或多幅用地的興趣，闡述營運宿舍的初步計劃，並就賣地安排提供意見，包括上述擬議轉讓限制和建築規約期。政府初步估計三幅用地總共可提供約4,500個宿位，但最終宿位數目則視乎項目倡議方提出的設計。

去年推計劃准改裝商廈成學生宿舍 累計收24宗申請涉約5000個宿位

發展局聯同教育局於去年7月推出「城中學舍計劃」，透過放寬發展管制措施，促成私營發展商／營辦商改裝商廈成為學生宿舍，照顧專上院校學生的需要。其後，施政報告2025宣布將計劃擴展至涵蓋新建的學生宿舍。

發展局指，計劃反應理想，至今已收到24宗共涉及約5,000個宿位的申請，大多位於市區。除兩宗涉及於私人土地興建新學生宿舍外，其餘為改裝現有建築物，大部分涉及整幢改裝。24宗申請當中22宗已獲確認符合計劃資格，其餘兩宗在處理當中。