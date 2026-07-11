浸大與華潤隆地合作　博譽學生公寓下學年投入服務提供205宿位

撰文：謝顯文
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浸會大學與華潤隆地有限公司周五（10日）簽署合作協議，華潤隆地旗下位於葵涌的博譽學生公寓，將於2026/27學年為浸大學生提供205個宿位，以紓緩學生住宿壓力。

簽約儀式於浸大舉行，在浸大副校長（教與學）周偉立（後排左）及華潤隆地總經理溫雪飛（後排右）共同見證下，由浸大學生事務處輔導長李慧心（前排左）與華潤隆地資產管理平台總經理吳輝揚（前排右）簽署協議。(浸大提供圖片)

根據協議，博譽將預留五個樓層共120個住宿單位供浸大學生入住，包括35間單人房及85間雙人房，可容納205名宿生。雙方亦計劃合作舉辦學生活動，加強宿生交流，提升住宿及校園生活體驗。

設多項共享設施　免費穿梭巴士往返校園

除了住宿單位外，博譽亦設有自修室、健身室、舞蹈室、影音室及娛樂室等共用設施。交通方面，宿生步行約10分鐘可抵達港鐵葵興站，宿舍亦設接駁巴士往返港鐵葵芳站及九龍塘站，並將提供免費穿梭巴士直達浸大九龍塘校園，車程約20分鐘，方便學生往返校園。

浸大副校長（教與學）周偉立致辭。(浸大提供圖片)

浸大副校長（教與學）周偉立表示，受惠於特區政府推動「留學香港」政策，近年來港升學的非本地學生數目持續增加，學生住宿需求亦同步上升。他指出，大學一直致力為學生提供優質的學習及生活環境，是次合作可適時增加宿位供應，回應學生對住宿的殷切需求。

華潤隆地總經理溫雪飛致辭。(浸大提供圖片)

華潤隆地總經理溫雪飛則表示，合作是支持青年發展及響應特區政府建設國際教育樞紐的重要一步。她表示，公司將運用資產管理及營運經驗，把博譽打造為兼具安全、生活品質及交流功能的學生社區，並透過企業資源及不同活動，為學生提供學習、交流及發展機會，讓學生公寓成為陪伴青年成長的「第二課堂」，推動校企合作培育人才。

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