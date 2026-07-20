講教育｜跳出「名校神科」迷思　以個人特質成就真正出路

作者：吳寶城副校長

香港中學文憑試（DSE）放榜已過了數天，喧鬧與緊張過後，相信大部分同學對未來的升學選擇，已經有更明確的方向。無論是大學聯招（JUPAS）的最後改選，還是聯招以外的自資學位、副學士及高級文憑課程，相信同學都已經陸續確認學位並繳交留位費。



然而，根據觀察和學友社的輔導經驗，發現不少同學即使在放榜後順利取得學位，內心依然充滿迷惘與掙扎，有的盼望著開學後能立即轉去其他學系，有的則規劃著如何轉讀其他院校。究其原因，是因為同學們在作抉擇時，眼光過於單一：大家往往只聚焦於大學的名氣、學科的名稱、收生分數的高低等外在標籤，卻忽略了「知己」這一選科的終極原則。

盲追大學光環 恐陷「兩頭不到岸」困局

在我們接觸的個案中，不乏有同學為了躋身名牌大學，哪怕對課程毫無興趣，也會因為「大學名字好聽」而硬著頭皮讀下去。現實是殘酷的，強行報讀不適合自己能力的科目，往往只會帶來挫敗感。當課程內容與同學的個人特性、能力完全不匹配時，讀書的過程自然變成煎熬。

結果，這些同學進入大學後，時間與心思都花在不斷尋求轉校或轉科的機會上。在讀得不開心、學得不盡力的惡性循環下，他們的學業表現多數未如理想，反而失去了轉科所需的學術籌碼，最終陷入兩頭不到岸的困局，既無法銜接至真正心儀的學科，又在原先所讀的領域上表現差強人意，甚至因壓力過大而面臨退學危機。

終極選科原則 審視三角配合

其實，最重要的升學選擇，從來都不是看大學的招牌、學科的名氣等外在標籤，而要看這張課程藍圖是否真正適合你。只要能與你的個人特質相配合的，都是能讓你發光發熱的好課程。

同學在確認最終出路時，終極原則都應該回到自己身上，認清並思考能力、性格與興趣的三角配合。首先是能力配合，了解自己擅長什麼，選擇能發揮自身強項的學科，讀起來才能得心應手；其次是性格符合，思考自己的個性、處事風格與學科文化是否契合；最後是興趣與夢想驅動，對課程內容抱有熱誠，將來在該領域工作時才能保持源源不絕的動力。

擁抱個人特質 奔赴專屬跑道

只要能力配合、性格符合、興趣所向，你在該學科上就能把潛能發揮得淋漓盡致。各位同學，請跳出盲目追逐名校的迷思，認清自己喜歡什麼、擅長什麼。唯有在「知己」之後所作出的選擇，才能為你帶來讀書的快樂與成就感。

放榜只是生涯規劃的其中一個中轉站，而非終點站，大家卸下了文憑試的重擔，卻也開啟了下一段探索自我的旅程。祝願大家都能找到一條真正適合自己特質的跑道，展開精彩的大專生活！

作者簡介：



吳寶城

中學副校長

