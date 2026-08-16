軟科世界大學排名｜本港2院校躋身百強　港大排62位　城大排第95

「軟科世界大學學術排名」（即原由上海交通大學世界一流大學研究中心發表的「世界大學學術排名」）公布最新排名，本港有7間大學上榜，當中香港大學及城市大學打進前100位。



港大的排名較去年上升5位至62位，城大則排升4位至第95位。亞洲地區排名最高的是內地的清華大學，位列於第18；其次的是北京大學，排在第22位；浙江大學緊隨其後，位列於第24位。



香港大學在2026年上海軟科世界大學學術排名中，排名上升5位至第62位。（資料圖片）

城大在2026年上海軟科世界大學學術排名中，位列在第95位。（資料圖片/羅敏妍攝）

排名着重校友及教職員獲諾貝爾或菲爾茲獎

「軟科世界大學學術排名」即原由上海交通大學世界一流大學研究中心2003年起發表的「世界大學學術排名」，英文為ShanghaiRanking's Academic Ranking of World Universities，簡稱「ARWU」，故又名為「上海排名」，2009年起由上海軟科教育信息諮詢有限公司發布。

這個排名着重學術成績，分別10%及20%計算校友及教職員，獲得獲諾貝爾或菲爾茲獎（Fields Medal，有數學界諾貝爾獎之稱）折合數；20%計算教職員在各學術領域獲引用次數最高之科學家人數；20%計算《自然》與《科學》期刊論文發表量折合數，20%計算獲科學引文索引及社會科學引文索引收錄之論文折合數；最後10%計算上述指標得分的人均值，香港院校強項國際化及僱主評核，不在計算之內，因此結果與兩大世界大學排名THE及QS有較大不同。

環觀全球，排行榜中首17位的大學均來自歐美地區，當中13間來自美國。排名在首3位的大學均來自美國，依次為哈佛大學、斯坦福大學、麻省理工學院。港人熟知的英國名校劍橋大學及牛津大學，分別排名於第4位及第7位。

中文大學及理工大學位列於101至150

本港7間上榜的大學依次為香港大學，排名在62位；城市大學，位列在95位；中文大學，位列於101至150位；理工大學，位列於101至150；科技大學，排名於201至300；浸會大學及嶺南大學，排名於601至700位。香港大學及城市大學近年羅致這兩個獎項的教授加盟。

中大在2026年上海軟科世界大學學術排名中，排名於第101至150位。（資料圖片/夏家朗攝）

港大：連續第五年刷新紀錄 蟬聯本地第一

港大表示，在2026年上海軟科世界大學學術排名（ARWU）中再創佳績，連續第五年刷新紀錄。本地排名方面，港大亦繼續蟬聯第一，穩佔香港高等教育的領先地位。展望未來，港大將繼續推動前瞻性基礎研究，孕育更尸多具備全球視野的創新成果，以應對時代帶來的挑戰。

城大：被引科學家數量上首次躋身全球前25名

城大指，在多項核心評審指標方面，城大的表現亮眼。其中，在重要學術指標「科睿唯安高被引科學家數量」上，城大更首次躋身全球前25名，位列全港第二位。城大署理校長李振聲教授表示，對佳績深感鼓舞，將繼續發揮科研創新的強大動能，深化與海內外頂尖學府的跨地域合作，全力推動「留學香港」品牌建設，引領高等教育邁向新里程。

嶺大在2026年上海軟科世界大學學術排名中，排名於601至700位。（資料圖片）

嶺學大學急升300位：反映策略轉型取得階段性成果

嶺學大學發言人表示，嶺大今年排名由全球第901至1000位區間大幅提升至第601至700位區間， 較去年急升300位，在香港特區八所資助大學中升幅最大，排名並列第六位。今次排名進步與嶺大近月在其他國際大學排名的上升趨勢一致，反映大學近年持續推動策略轉型所取得的階段性成果，並獲得國際學術界肯定。