亞洲大學排名｜本港8院校躋身百強　港大續排第6　教大首上榜第37

泰晤士高等教育（Times Higher Education，THE）公布2026年亞洲大學排名，清華大學連續第八年蟬聯榜首。本港今年有8間院校打入首100位，亦首有7間大學晉身首50名，比去年多一間。其中港大保持第6名，中大跌一位至第10名，科大繼續排第12名。新上榜院校分別是教大，排名第37，嶺大排名第84位。



▼8間躋身亞洲前百強的本港大學▼



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兩院校首打入百強 教大排第37位 嶺大排第84位

根據泰晤士高等教育2026年亞洲大學排名，本港有兩間大學位列頭10，其中港大穩守第六；中大排第10，比去年跌一位。2024年跌出10強的科大，今年繼續排12位。

城大和理大分別排14名及16名，城大比去年上升兩位，理大排名保持不變。至於去年排第50名的浸大，今年躍升10位，排第40名。有兩間院校首次打入百強，教大今年首度躋身50強，位列37；嶺大排名第84位。

嶺大：支持大學繼續排名升 教大：印證推動研究影響力

嶺大校長秦泗釗透過新聞稿指，嶺大首次參與並晉身THE亞洲首百強大學，反映近年在教研策略上的成果逐步展現，將進一步促進跨學科產學研合作與知識轉移，支持大學在相關排名持續上升。

教大校長李子建則指，今次排名印證教大持續推動具影響力研究、營造國際化學習環境的承諾。展望未來，教大將持續提升研究及學與教質素，深化本地、區域及全球合作，把學術成果轉化，惠及學生與社會。

清華大學連續第八年蟬聯榜首。（資料圖片）

清華大學連續8年蟬聯榜首

2025年首十間大學與去年一樣，部分排名有變。清華大學連續8年蟬聯榜首，北京大學位列第2，新加坡國立大學排第3、南洋理工大學及東京大學並列第4。內地共有5間大學位列首十，其中復旦大學和浙江大學分別排第7位和第8位，上海交通大學排第9，比去年上升一名。

今屆排名總共有929間大學，按年增加76間，來自36個國家或地區。