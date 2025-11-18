科大醫學院｜研非本地生比例　廣東話會否列入學要求　籌委正討論

政府今（18日）公布第三間醫學院將由科技大學籌辦，首年學額有50個，目標在2028年招收首批醫科生。科大校長葉玉如透過新聞稿表示，新醫學院將深度融合嚴謹的臨床培訓與科技素養，培育新一代的醫療人才，期待在項目推進過程中，繼續獲得政府與工作組專家的指導與支持。



外界關注課程取錄非本地生的比例、會否將廣東話列為入學及畢業要求，科技大學新醫學院籌備委員會委員霍泰輝接受《香港01》表示，校方仍就此討論，強調醫生與病人的溝通能力重要，而校方正研究非本地生的收生比例，暫未有定案。



科技大學（資料圖片）

行政長官李家超在2024年《施政報告》，提出支持本地大學籌建第3間醫學院。科技大學、理工大學及浸會大學，均有意申辦，政府最終於今日敲定由科大籌辦，首年學額有50個，預計首批醫科生將於2028年入學，2032年有首批畢業和實習生。

科大發新聞稿表示，對獲委以重任深感榮幸，衷心感謝「籌備新醫學院工作組」全體成員在遴選過程中開展的全面而嚴謹的評估工作。

科大校長葉玉如教授（資料圖片）

科大校長葉玉如表示，新醫學院將深度融合嚴謹的臨床培訓與科技素養，培育新一代的醫療人才，深盼這些畢業生日後成為兼具卓越實踐能力與前瞻視野的醫務人員，在日新月異的醫療領域中擔當重任。

她期待在項目推進過程中，繼續獲得政府與工作組專家的指導與支持。她續說，科大熱切期盼與政府、醫院管理局、香港醫務委員會、本地兩間醫學院、醫學界及社區夥伴緊密合作，共同培養卓越醫學人才，推動全球醫療技術與臨床診療的創新發展。

科大校董會主席沈向洋教授（資料圖片/科大提供）

科大校董會主席沈向洋指，科大將全力支持政府在推動醫療創新與人才培育方面的前瞻性策略，培育兼具臨床卓越實力與前沿科技運用能力的新一代醫療先鋒，為香港乃至全球創造長遠福祉。

科技大學新醫學院籌備委員會委員霍泰輝表示，學校對學科的非本地生比例暫未有定案。(團結香港基金提供)

盧寵茂曾稱非本地生比例可達三分一 霍泰輝稱正討論

早前醫務衛生局盧寵茂披露新醫學院的非本地生收生比例，稱非本地生可能佔三分之一或四分之一。科技大學新醫學院籌備委員會委員、前中大醫學院院長霍泰輝表示，學校對學科的非本地生比例暫未有定案，但稱該比例與學校計劃招收的非本地生比例「無衝突」，又指：「因為我哋除咗想為本地訓練醫生之外，亦都希望香港變咗個education hub（教育樞紐）。」

被問及會否在入學及畢業加入廣東話要求，他指校方仍在討論當中，但強調醫生與病人的溝通能力重要。

第三間醫學院將以「第二學位」形式招生，霍泰輝指，收生要求方面，會要求學生在「第一學位」修讀相關學科，如STEM學科。他提到招生會考慮學生的多元發展，舉例指若有意入讀的學生在AI等方面發展特別好，會再作考慮。他續指，科大醫學院與另外兩間醫學院不同之處，在於科大具備AI、機械人及微創等新科技，學生可更容易擁抱新科技。