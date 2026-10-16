科大撥1億元設RAISe+ 項目基金　推動科研團隊成果商品產業化

香港科技大學今日（16日）宣布設立總額 1 億港元的「RAISe+ 項目基金」，為參與特區政府「產學研 1+ 計劃」的科大研發團隊，提供專屬資金及商業化配套。該筆資金並非來自公帑，而是全數源自科大過往投資校內初創所得的股權投資回報，開創全港大學將轉化收益「以舊帶新」，再投資新項目的閉環先河。



科大宣布設立總額 1 億港元的「RAISe+ 項目基金」。（林澤鋒攝）

19項目入選「產學研 1+ 計劃」 成全港大專院校之冠

科大至今共有 19 個項目入選政府「產學研 1+ 計劃」，獲批總數為全港大專院校之冠。科大副校長（研究及發展）鄭光廷隨後在傳媒問答環節釐清，1 億元基金並非由 19 個團隊直接平分，而是經內部機制挑選重點投資，「最新一期送去政府考量的項目，我們都已經投了（注資）」，而過去已獲批項目中亦有部分獲投，其餘資金將預留予未來新項目。

他又勉勵社會包容創業，「在創業路上失敗常常是常態，失敗絕對不是錯。」

科大副校長（研究及發展）鄭光廷表示，1 億元基金並非由 19 個團隊直接平分，而是經內部機制挑選重點投資。（林澤鋒攝）

活動同場亦設有「走出實驗室：RAISe+ 引領創新」專題講座，由多位獲資助學者探討如何將科研成果轉化為市場技術，並分享在技術驗證、產品開發及規模化生產的心得。

多位獲資助學者出席專題講座。（林澤鋒攝）

資金重點聘人才追認證 教授：獲大學認可破偏見

被問到獲批資金的具體用途，多位教授在問答環節透露，經費將主要用於高薪聘請研發人才、添置新設備及進行昂貴的第三方認證。

土木及環境工程學系講座教授蘇慧表示，正研發「衛星星座」，需要與內地合作對接衛星平台與載荷，資金將重點用於聘請專門技術人才，突破關鍵技術瓶頸。她直言，大學注資最大價值在於認可與肯定，「以前去做公司會有一種偏見，覺得有點不務正業；有了學校的正式支持與肯定，說明是實實在在把科技成果服務社會。」

土木及環境工程學系講座教授蘇慧表示，正研發「衛星星座」，需要與內地合作對接衛星平台與載荷，資金將重點用於聘請專門技術人才。（林澤鋒攝）

化學及生物工程學系副教授黃子維指，香港科研人員薪金成本高，加上醫療器材要打入市場，必須支付昂貴的第三方機構「醫療認證」測試費，後續亦需持續添置設備開發新產品。他強調，獲大學及政府出資力撐，能有效為產品建立市場信任。

化學及生物工程學系副教授黃子維指，獲大學及政府出資力撐，能有效為產品建立市場信任。（林澤鋒攝）

機械及航空航天工程學系講座教授孫慶平亦笑言，研發最缺資金，「永遠要感謝給我們資助的人」，指團隊正爭分奪秒趕製產品原型（Demo）。

機械及航空航天工程學系講座教授孫慶平指，研發最缺資金，而團隊正爭分奪秒趕製產品原型。（林澤鋒攝）

長遠配合北部都會區 孫東：正籌設場景促進中心

至於創科長遠布局，鄭光廷表示，基金將配合北部都會區建設，部分項目未來很有可能拓展至北都發展，屆時整個產學研模式可進一步「規模化放大（Scale up）」，吸引更多產業資本進駐。

創新科技及工業局局長孫東致辭時表示，政府百億「產學研 1+ 計劃」至今已支持 73 個項目，資助承諾總額逾 30 億元，讚揚科大以 19 個項目成為獲批總數最高的大學。

他說，政府正積極探討設立「香港創科應用場景促進中心」，為本地科研對接公私營機構需求，加快測試及落地商品化。

孫東表示，政府百億「產學研 1+ 計劃」至今已支持 73 個項目，資助承諾總額逾 30 億元，讚揚科大以 19 個項目成為獲批總數最高的大學。（政府新聞處）