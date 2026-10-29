世界技能大賽港隊奪15獎創歷屆佳績　港鐵技術員軌道車輛技術奪銀

「2026年上海世界技能大賽」於九月底舉行，香港代表隊共奪得1面銀牌及14面優異獎章，合共15個獎項，創下歷屆最佳成績。其中IVE電腦及電子工程高級文憑畢業生、港鐵技術員鄧光大,出戰「軌道車輛技術」項目,勇奪銀牌。賽事項目均以真實情境設計，要求選手在陌生環境及限時壓力下完成任務，涵蓋機械人、西點製作及鐵路維護等範疇。



鄧光大（前排右二）在「世界技能大賽」中與各地選手交流切磋,認識鐵路行業的最新發展趨勢,有助其事業發展。（VTC）

港鐵技術員軌道技術項目摘銀

香港專業教育學院（IVE）電腦及電子工程高級文憑畢業生、現任港鐵技術員鄧光大出戰「軌道車輛技術」項目，擊敗奧地利及巴西等選手奪得銀牌，成為今屆港隊最佳成績選手。該項目涵蓋車門系統、集電弓及轉向架等設備維護與故障檢測。鄧光大表示，首日檢查集電弓時曾因時間分配失誤未能完成所有工序，其後迅速調整節奏，在後續的電路分析與接駁中排定工序優先次序，最終成功登上頒獎台。他期望日後成為鐵路工程師。

IVE電腦及電子工程高級文憑畢業生、港鐵技術員鄧光大,出戰「軌道車輛技術」項目,勇奪銀牌。（VTC）

鄧光大汲取首日比賽的失誤經驗,在電路分析與接駁項目靈活分配時間、掌握工序優先次序,成功突破自我,取得佳績。（VTC）

「世界技能大賽」的經驗讓鄧光大更有信心追尋工程師夢想,期望把競賽歷練帶到鐵路工作,以專業守護市民安全出行。（VTC）

廚藝學院學生西點製作奪優異獎

國際廚藝學院（ICI）西式包餅及糖藝高級文憑學生杜光如則在「西點製作」項目取得優異獎章。賽事以熊貓為主題，杜光如在製作朱古力藝術作品時遇上現場溫度偏高的問題，導致朱古力軟化。她即時調整工序，預先冷卻模具及工具，並在組裝後多次冷凍定型。她指出，製作過程中亦運用人工智能協助設計，並以3D打印製作模具，但美感與作品理念仍依賴西點師發揮。

ICI西式包餅及糖藝高級文憑學生杜光如,出戰「西點製作」項目取得優異獎章。（VTC）

杜光如發現比賽場地溫度較高,令朱古力容易軟化,她靈活調整製作流程、加強溫度控制,在挑戰中磨練臨場應變能力。（VTC）

她的朱古力藝術作品融合了「地球（代表共融）」、「樹木」及「熊貓（寓意和平與誼）」，希望傳遞「人與自然和諧共存」的訊息，並強調甜點能為市民生活「增添色彩與溫度」。

今屆「西點製作」項目以熊貓為主題,要求選手創作朱古力藝術作品。杜光如的作品把地球、大自然等元素融入設計,傳遞和平與友誼的信息。（VTC）

機械人項目奪優異獎

二人隊制項目「自主移動機械人」以日常送餐機械人為題，要求選手設計具備自主導航與辨識物件功能的機械人。IVE人工智能及機械人學高級文憑畢業生陳駱賢與範灝偉代表出戰，獲得優異獎章。陳駱賢指出，機械人在模擬崎嶇路況時一度出現定位偏差，團隊隨即調整感應器設定及控制系統配置，最終順利完成配送指令。

IVE人工智能及機械人學高級文憑畢業生陳駱賢(左)及范灝偉(右)於「自主移動機械人」項目取得優異獎章。（VTC）

今屆大賽的「自主移動機械人」項目緊貼日常生活,以送餐為主題,要求選手設計及組裝能夠自主導航、辨識物件及完成配送任務的機械人。（VTC）

今屆大賽的「自主移動機械人」項目緊貼日常生活,以送餐為主題,要求選手設計及組裝能夠自主導航、辨識物件及完成配送任務的機械人。（VTC）

範灝偉提到，比賽讓他有機會與十多個國家和地區的選手交流，了解到機械人在「工程勘察」與「醫療科技」等領域的最新應用，並確立了他「立志成為工程師，為市民締造更安全、便捷和舒適生活」的目標