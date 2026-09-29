2026世界技能大賽｜港隊奪15獎創紀錄　出戰軌道車輛技術摘銀

被譽為「技能界奧林匹克」的2026年世界技能大賽（WorldSkills Competition）於9月27日在上海圓滿落幕。香港今屆派出歷來最龐大的41名選手陣容，參與37個比賽項目，獲得1面銀牌及14面優異獎章，合共15個獎項，總獎項數目創下歷屆參賽最佳成績。



其中，香港專業教育學院（IVE）畢業生、港鐵技術員鄧光大在「軌道車輛技術」項目中勇奪銀牌，並獲選為港隊最佳選手，另有14個項目奪得優異獎章。



2026年世界技能大賽於9月27日在上海圓滿落幕，中國香港代表團今最終一舉斬獲15個獎項。（VTC提供）

2026年世界技能大賽於9月27日在上海圓滿落幕，中國香港代表團今最終一舉斬獲15個獎項。（VTC提供）

港鐵鄧光大出戰軌道技術摘銀 當選港隊最佳選手

今屆為港隊贏得銀牌的鄧光大，現任職港鐵技術員，亦是IVE的畢業生。他在比賽中憑藉精湛的專業技術與冷靜應變能力突破重圍，同時成為港隊最佳選手。

今屆為港隊贏得銀牌的鄧光大，在比賽中憑藉精湛的專業技術與冷靜應變能力突破重圍，同時成為港隊最佳選手。（VTC提供）

今屆為港隊贏得銀牌的鄧光大，在比賽中憑藉精湛的專業技術與冷靜應變能力突破重圍，同時成為港隊最佳選手。（VTC提供）

鄧光大得知獲獎後表示感到非常興奮與榮幸，形容這次參賽及獲獎是對其技能水平的最大肯定。他特別感謝任職機構港鐵公司提供全面支持與訓練，讓他在備戰期間得以不斷磨練技術細節與解難能力，建立出堅毅不屈的精神。他指出，比賽過程緊湊且極具挑戰性，十分考驗選手如何在巨大壓力下發揮應變能力，這次獲獎讓他對未來在專業領域的發展充滿信心。

今屆為港隊贏得銀牌的鄧光大，在比賽中憑藉精湛的專業技術與冷靜應變能力突破重圍，同時成為港隊最佳選手。（VTC提供）

除了軌道車輛技術項目的銀牌外，港隊選手在另外14個項目中均取得優異獎章。（VTC提供）

【名單總覽】港隊14大項目奪優異獎章 橫跨創科、工程與服務業等範疇

除了軌道車輛技術項目的銀牌外，港隊選手在另外14個項目中均取得優異獎章，展現跨領域的專業技術實力。獲獎項目包括：

創新與資訊科技：自主移動機械人、網絡安全、資訊科技基礎網絡、CAD機械繪圖、機電一體化、流動應用程式開發、網站全端科技

+ 2

建造與工程：混凝土建築、油漆及裝飾、空調製冷、焊接

民生與服務業：美髮、西點製作、櫥窗設計

多位獲得優異獎章的選手表示，世界技能大賽提供了寶貴的國際交流平台，能夠與世界各地的青年精英切磋砥礪，接觸最新技術與業界發展，大幅擴闊國際視野，這段歷程將成為職業生涯的重要里程碑。

教育局局長蔡若蓮高度肯定 讚揚青年展現工匠精神

教育局局長蔡若蓮親赴上海現場支持港隊選手，見證獲獎時刻。蔡若蓮讚賞中國香港選手在國際賽場上竭盡所能，盡顯香港年輕人的才華與幹勁，有助於進一步推廣職專教育，提高職專在社會的認受性。

教育局局長蔡若蓮博士親赴上海現場支持港隊選手。（VTC提供）

兩年一度的「世界技能大賽」由世界技能組織（WorldSkills International）舉辦，旨在提升技術水平及推廣職業技能。第48屆大賽於2026年9月22日至27日在上海舉行，吸引全球約70個國家及地區、約1,400名選手參與，於64個技能項目中競逐殊榮。