昇普計劃｜學員累獲逾億元獎學金　黃仁龍分享從基層到劍橋歷程

昇普計劃（昇普）早前於香港會議展覽中心舉行十周年慈善晚宴，公布十年間共免費指導487名本地基層學生，累計獲發85份全額獎學金，總值逾一億港元。晚宴邀得前律政司司長黃仁龍擔任主講嘉賓，機構並宣布十周年籌款活動共籌得逾120萬港元個人捐款，將用於成立獎學金基金，支援面臨突發經濟困難的牛津大學及劍橋大學取錄者。



昇普計劃於9月11日假香港會展舉行慈善晚宴。（昇普計劃）

黃仁龍談基層求學歷程籲勿埋沒人才

黃仁龍在晚宴上分享成長經歷，憶述童年曾協助父親在花園道纜車站擺賣，其後畢業於皇仁書院，並於1983年憑菲臘親王獎學金負笈劍橋大學修讀法律。他指出，當年不少得獎者同樣來自官立學校及基層家庭，惟現時不少得主來自直資、國際或海外學校，基層學生爭取海外頂尖學府獎學金的難度已較以往增加。

前律政司司長、精神健康諮詢委員會創會主席黃仁龍擔任主講嘉賓。（昇普計劃）

黃仁龍以「禾稈冚珍珠」形容不少具潛質學生因缺乏機會而未被發掘，直言這是社會損失。他舉例指皇仁書院教育基金曾資助一名中三學生前往哈薩克參加國際人工智能奧林匹克競賽並奪得銅牌，說明適切支持可讓年輕人潛能轉化為成就。他亦引述香港大學（港大）微生物學系傳染病學講座教授袁國勇回憶錄所言「曾患病的人會成為更好的醫生」，指出在艱難環境成長者往往更懂得珍惜與回饋。

前律政司司長、精神健康諮詢委員會創會主席黃仁龍擔任主講嘉賓。（昇普計劃）

前律政司司長、精神健康諮詢委員會創會主席黃仁龍擔任主講嘉賓。（昇普計劃）

昇普籌逾百萬設基金支援緊急個案

昇普創辦人Antonia Heng表示，機構於2016年由多名就讀英國頂尖學府的香港學生義務創立，源於當年有成績優異同學獲劍橋大學醫學院取錄，卻因無力負擔學費而被迫放棄。十周年籌委會主席Ethan Chan指出，自己昔日亦曾為赴英面試而省吃儉用，日後為基層學員籌款的經歷促使他構思成立常設基金。

昇普計劃創辦人Antonia Heng及十周年籌委會主席Ethan Chan致辭。（昇普計劃）

昇普指出，十周年籌款活動已籌得逾120萬港元個人捐款，其中逾50位支持者在晚宴當晚合共捐出逾99萬港元。該筆款項將為日後成立的獎學金基金奠定基礎，專門支援因突發財政問題而面臨錯失入讀牛津或劍橋機會的學員。機構承諾維持零行政費運作，未來計劃將基金規模逐步擴展至1000萬港元以上。