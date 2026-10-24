港大資訊日聚焦AI與可持續發展　公布開辦社科及跨學科精英課程

香港大學今日（24日）舉行一年一度的本科入學資訊日，吸引大批應屆中學畢業生及家長到場。今年活動以「Shape a More Sustainable World with AI」（以人工智能建設可持續未來）為主題，展示人工智能技術在文、理、商、醫、法及工程等多個學科的深度應用。校方除了在會上介紹今年新設的兩大跨學科課程外，更公布社會科學學院將首度開辦「社會科學學士（精英課程）」，為有志投身學術及公共政策發展的尖子提供全面支援。



香港大學今日（24日）舉行一年一度的本科入學資訊日。（林曉儀攝）

港大早前公布將於2027/28新學年推出兩個備受矚目的全新本科課程，分別為由文學院開辦的「文學士精英課程」及由工程學院轄下機械工程系、電機與計算機工程系、數據與系統工程系及土木工程系聯合開辦的四年制「工學學士（機器人工程學）」。

在今日的聯招入學講座上，校方亦宣布推出由社會科學學院開辦的「社會科學學士（精英課程）」。課程設有「學術研究」及「社會影響」兩大專修範疇，為入讀學生提供專屬獎學金、海外交流機會，以及獲安排學術界、政界或商界資深領袖作一對一指導，學生畢業後更可直接銜接31個相關碩士課程，初步計劃招收10至12人。

香港大學今日（24日）舉行一年一度的本科入學資訊日，吸引大批應屆中學畢業生及家長到場。（資料圖片／林曉儀攝）

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，面對瞬息萬變的科技發展，港大所有課程旨在裝備學生善用新科技，確保職場競爭力。他於會後補充，近年港大收生形勢理想，競爭激烈，呼籲考生填報志願時切忌單憑預計分數作決定，應以個人興趣為本。

資訊日亦安排了多場國際頂尖夥伴大學的雙學位課程講座，包括加州大學柏克萊分校、不列顛哥倫比亞大學、巴黎政治大學及北京大學的代表親身向公眾介紹獨特的雙城學習架構與入學要求。