城大躋百大轟撥款不公　研究獎項八大最多　教育局：已研公平分配

英國《泰晤士高等教育》（THE）最新大學排名早前出爐，香港城市大學躋身全港至99名，為本港第5間打入前100名的大學。不過，城大事隔一日回應「喜訊」時，先指出各種排名低估該校，更罕有炮轟政府冷待科研，城大獲教資會的資助亦與其國際學術地位不相匹配，更要自資5億元首創「HK Tech 300」計劃，政府卻聞風不動。



統計教資會2020/21年度城大的資助情況，其獲得的資助，包括經常補助金及各種研究項目撥款，數目均列八大第4至7位；至於城大該年度研究作品總數排行八大第三，僅次於港大及中大，但獲獎數目則達到296項，與中大同列第一。



教育局回覆指，教資會2019年已就研究用途撥款分配機制作檢討，將由2022/23至2024/25三年期整體補助金撥款起，考慮各大學在「研究評審工作」結果及研資局資助計劃的撥款結果兩方面的表現後，按照一致的標準和相同的程序，公平分配撥款予各院校，以反映各大學的研究質素及其相對優勢。



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城大打入兩大榜單前百位

城大近年大舉發展科研，其今年在兩大大學排名，即THE及QS排名中，均有躍進的成績，並打入全球百大，當中最新公布的THE將其列為第99位，亦是全港第5位；QS排名則為全球第54位，是全港第4位。

城大罕見批評教資會資助與其學術地位不匹配

與其他同打入百大院校的本地大學不同，城大回應並無就成績表達欣喜，反指自己「遲獲國際認可」，又稱該校被各種排名皆低估城大的學術實力。回應更罕見批評政府多年來對科研投入的比例遠較鄰近地區低，城大獲得教資會的資助，亦與其國際學術地位不相匹配，城大更必須自籌經費，才招收所需的全球年輕人才來香港攻讀博士課程。

城大獲教資會經常補助金排八大第4

翻查教資會統計資料，2020/21年度，城大獲教資會經常補助金總額為28.8億元，為八大之中第四多，獲得新增研究項目撥款約6億元，進展中的研究項目撥款則有23.4億元，均排列八大之中第5位，與其在THE的排名相若。不過，其新增合約研究項目撥款，以及進展中的合約研究項目撥款，則分別排行第6及7，較其排名低。

研究得獎數目與中大並列八大第一

至於各大學研究及得獎情況，根據教資會統計，城大2020/21年度共有3,661項研究作品，當中2,591項已經過審閱，兩者數字均在八大之中排行第三，僅次於港大及中大。城大該學年多達296項研究得獎，與中大一樣共列首名，其次是科大、理大及港大。

城大校長郭位。（資料圖片）

教育局：教資會確保撥款分配機制公平

教育局回覆查詢指，教資會為確保研究用途撥款分配機制公平一致並與時並進，於2019年就該機制作檢討，過程包括曾諮詢大學意見，並於2020年公布檢討結果。由2022/23至2024/25三年期整體補助金撥款起，教資會在考慮各大學在「研究評審工作」結果及研資局資助計劃的撥款結果兩方面的表現後，按照一致的標準和相同的程序，公平分配撥款予各院校，以反映各大學的研究質素及其相對優勢。

教育局又稱，研資局在評審研究計劃書時，亦會按照國際做法，採用學者評審機制，並以學術質素及價值為主要考慮因素。

該局強調，政府一直大力支持高等教育的發展。在2022/23至2024/25三年期內，整個教資會資助界別的撥款額為632.13億元，政府一貫以整筆撥款的形式向八所教資會資助大學提供經常補助，當中約23%為研究用途撥款。此外，政府設立「研究基金」支持大學的研究項目，並在2019年向基金大幅注資200億元，令總額增至460億元，以加強對大學進行學術研究的支持。

教資會。（資料圖片）

在2022/23學年，研究資助局資助計劃的整體預算約22.7億元，較2019/20學年的13.1億元（即注資前）大幅增加超過70%。此外，政府亦積極為高等教育界開拓研究經費來源，並於2019年8月撥款30億元，推出「研究配對補助金計劃」，以加強院校與私營機構在研發方面的協作。

創科局：施政報告已推多項措施

創新科技及工業局則表示，過去5年，政府共投入1,500億元支持創科發展，當中超過四成用於支持研發和相關的吸引或培育人才計劃(不包括創科基建的承擔額)，又指剛發表的《施政報告》中已提出多項創科新措施，進一步推動本地研發的新措施，以完善創科生態。