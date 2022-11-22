平機會調查發現中學性教育不足　近半學校每學年只授課僅約5小時

平等機會委員會今日（22日）公布「本港中學實施全面性教育研究」結果，在回應問卷調查的203間學校中發現，近半學校在每學期只有5小時或以下性教育課時，逾九成學校亦只分配性教育課時在20小時或以下。平機會認為，香港性教育普遍不足，學校性教育課時亦不足，建議政府更新《學校性教育指引》予所有中學跟從。



平機會調查中學性教育課時不足。（資料圖片／高仲明攝）

平機會在2020年11月至2021年4月期間，邀請全港473間本地中學填寫紙本問卷調查，最終收到203間學校回覆，回應率為42.9%。受到疫停課調影響，調查要按照校方2018/19學年數據為基礎，結果僅得2%學校於獨立成科的性教育課堂中教授，85.2%學校在不同學科（例如生物、通識）課堂中教授性教育元素，13.8%學校完全沒有在課堂上教授性教育。

平機會行政總監朱崇文（中）發表性教育調查。（鄧康翹攝）

調查問及性教育的教學課時，接近一半在正規課堂教授性教育的學校表示，只編配了5小時或以下的性教育課時，予初中年級（47.4%）和高中年級（49.7%），而超過 90%學校分配予初中年級（97.1%）和高中年級（94.9%）的性教育課時為20小時或以下。此外，在正規課堂教授性教育的學校中，超過四分之三（75.4%）表示沒有自行設定目標，以釐定不同科目中每年教授性教育的課時。

四分三學校沒有自定性教育課時目標

問及性教育活動方面，55.7%表示有以小組或個別輔導形式，52.2%透過班主任課的分享或討論環節教授性教育，31.0%表示在早會時舉行關於性教育的講座，有 12.3%學校則表示沒有進行任何有關性教育的活動。

在性教育人手安排上，有19.3%學校表示設立了性教育統籌主任一職，80.8%表示沒有設立有關職位。另有56.8%表示由輔導主任負責統籌或協調性教育的實施，其他學校表示由學校社工（23.4%）、德育及公民教育主任（20.8%）、副校長（19.8%）等負責。



學生年級方面，超過 80%回應學校表示有初中年級學生（中一至中三）參與有關活動，高中年級學生只有 42.7%。

近半受訪者認為中學性教育不足

當問及學校代表認為中學的性教育是否足夠時，49.7%回答「不足夠」或「非常不足夠」，只有 3.4%回應「足夠」，有46.8%則表示「一般」。

至於學校在性教育面對的困難，有82.3%表示沒有時間教授性教育原因是「中學課程太緊湊」，60.6%指「教師缺乏有關培訓」、56.2%是「缺乏有系統或合適的教材」，或48.8%「缺乏足夠的教學資源」等。

平機會行政總監朱崇文（右）表示，平機會在每年均會收到三至四成有關受到性騷擾的投訴個案。（鄧康翹攝）

平機會行政總監（營運）朱崇文表示，平機會在每年均會收到三至四成有關受到性騷擾的投訴個案，當中亦有部分個案性騷擾加害者是大學生，「問返佢性騷擾嘅原因，佢話佢中學已經咁做。」

他認為，全面及適當的性教育能有助青少年建立正面的價值觀、知識和技能，在兩性關係及性方面作出尊重他人及健康的選擇，從而有助建立一個沒有性騷擾且平等的社會。

平機會促政府應訂明統一的架構及建議課時

朱崇文表示，「我哋見到學校對性教育課程嘅需求，希望能有一份與時並進嘅性教育指引及建議授課時數。」平機會建議政府考慮重新採用並更新1997年《學校性教育指引》，為不同學科和課外活動的性教育元素，訂明統一的架構及建議課時。

平機會高級政策、研究及訓練主任陳建成亦指出，因性教育課程指引沒有統一性，大部分學校的性教育主要側重在生物和生理方面的知識，容易忽略在心理和社會上的知識，如健康關係、性方面的知情同意和性別平等，他建議學校應把其他範疇納入課程之內。

陳建成（右）指出，大部分學校的性教育主要側重在生物和生理方面的知識，容易忽略在心理和社會上的知識。（鄧康翹攝）

實施性教育人手不足

平機會署理主管(政策、研究及培訓)徐妤婷表示，學校教授性教育面對人手不足的問題同樣值得重視，研究顯示接近一半學校（47.6%）表示校內教授性教育人員沒有修讀過任何有關性教育的專業發展課程，更有超過九成（95%）學校沒有向負責教授性教育的教職員施加任何培訓。

平機會署理主管(政策、研究及培訓)徐妤婷（左）表示，學校和政府應提供足夠資源和誘因，讓負責性教育的教師能接受專業發展培訓。（鄧康翹攝）

徐妤婷表示，學校和政府應提供足夠資源和誘因，讓負責性教育的教師能接受專業發展培訓，「可以邀請NGO（非政府組織）到校，佢哋會用更有趣嘅方式教授性教育。」