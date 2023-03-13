中大研究證低濃度阿托品眼藥水　可助兒童降患近視風險近五成

中大醫學院對低濃度阿托品眼藥水進行了一項研究，發現在四至九歲沒有近視的兒童中，每晚使用低濃度0.05%阿托品眼藥水，可使近視發生率顯著降低，2年的研究期間近視風險相對降低46.4%，是全球首個研究證實低濃度阿托品眼藥水可以預防近視。



中大醫學院的研究團隊於2017年至2020年在中大眼科中心招募474名四至九歲的非近視兒童，父母至少有一位是近視患者，參與隨機、安慰劑對照及雙盲的低濃度阿托品眼藥水預防近視研究，這些兒童被隨機分配到0.05% 阿托品組、0.01% 阿托品組和安慰劑組，並在兩年內每晚對雙眼滴一次眼藥水。

研究結果顯示，0.05% 阿托品組的兩年累積近視發病率和出現快速近視偏移傾向（fast myopic shift）的參與者百分比，均明顯地較安慰劑組低。

參加者當中，安慰劑組中兩年累積近視發病率及出現快速近視偏移的參與者比率，分別為53%及53.9%，而0.05%阿托品眼藥水組的參與者，發病比率則分別只有28.4%及25%，減少近半；而使用0.01% 阿托品眼藥水組的比率，亦分別是45.9%及45.1%。

其中一位研究對象是今年11歲的希頤，她媽媽本身有900度近視，屬於高危罹患近視的兒童，而她加入今次研究後，獲分發使用低濃度0.05%阿托品眼藥水，至今仍未有近視問題。

另外，使用阿托品眼藥水最常見的副作用是畏光，即一種眼睛對光線不耐的症狀，當光照射到眼睛的時候會產生不適或是疼痛，病人會透過瞇眼去迴避光線。調查亦發現，0.05% 阿托品眼藥水組出現畏光的比率，由0.01%阿托品眼藥水組的18.9%，下降至12.9%，只比安慰劑組的12.2%高0.07%。

領導研究旳中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授、「香港中文大學賽馬會瞳心童行計劃」總監任卓昇表示，研究證明低濃度阿托品眼藥水可以減緩近視加深，0.05%濃度的眼藥水療效最大且副作用少，指研究進一步顯示了這款低濃度眼藥水應用在預防近視方面的潛力。

他亦指，年輕一代對電子產品的依賴程度愈來愈高，社會未來將面臨兒童近視患者激增的情況，而低濃度阿托品眼藥水為有效的方法預防兒童近視，並最終降低他們患上威脅視力眼疾的風險。