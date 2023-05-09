理大九龍塘半山豪宅區建4幢學生宿舍　目標為學生提供四年兩宿

理大將位於九龍塘達康路地段、豪宅畢架山峰對上山坡興建四幢多層學生宿舍，校方今日（9日）舉行動士禮，預計於2028年落成。四幢建築物樓高9至15層，提供約50,200平方米總樓面面積，提供額外1,680個宿位，以及供學生使用的戶外休憩空間。



校長滕錦光表示，隨着九龍塘及何文田學生宿舍先後落成，將有機會為學生提供「四年兩宿」的安排，又認為舍堂生活是高等教育和全人發展的重要一環，希望學生可在舍堂的群體生活中，學習待人處事，亦能讓志同道合的學生有更多機會聚在一起。



理大新宿舍位於九龍塘半山，前臨城市大學學生宿舍，背後為龍翔道，居高臨下，景觀開揚。理大指新學生宿舍亦將有助吸引優秀的非本地學生就讀，令香港高等教育更趨國際化、擴闊本地學生的視野。，宿舍預計於2028年落成。

九龍塘學生宿舍項目今日舉行動土儀式，校長滕錦光表示，隨着九龍塘及何文田學生宿舍先後落成，將有機會為學生提供「四年兩宿」的安排。他認為舍堂生活是高等教育和全人發展的重要一環，希望學生的大學生活更加豐盛，除了上課和參與課外活動之外，更在舍堂的群體生活中，學習待人處事，亦能讓志同道合的學生有更多機會聚在一起。

理大九龍塘學生宿舍位於達康路的斜坡土地，四幢建築物樓高9至15層，提供約50,200平方米總樓面面積。學生宿舍的地下至4樓主要為人行通道、停車場、學生休閒設施；5樓為一條連通各幢的公共走道、共享空間和部份宿舍單位；6樓以上樓層則為學生宿舍。