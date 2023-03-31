理大卓越學生獎｜印度女生修讀服裝及紡織　冀於時裝界推動可持續

理工大學「2022年度卓越學生獎」出爐，就讀服裝及紡織的SHAH Muskan Sunish同時榮獲「最卓越獎」，她希望可以在時裝領域推動環保，在快速時裝（fast fashion）氾濫的世代下，Muskan鼓勵消費者將舊衣服循環再用，她已開設instagram 專頁，在線上推動可持續發展理念。



電子工程學的方嘉影（Sharon）及旅遊會展管理學的陳麗而（Lian）同獲「卓越學生獎」，Sharon有志研發具多目標追蹤功能的無人車，Lian就希望把握香港「機遇」，在旅遊業發展。



（左起）電子工程學的方嘉影（Sharon）、服裝及紡織的SHAH Muskan Sunish及旅遊會展管理學的陳麗而（Lian），均獲得理工大學「2022年度卓越學生獎」。（孔繁栩攝）

本身在印度出生，於泰國長大的SHAH Muskan Sunish，在2019年來港升學，希望可以將環保概念應用在商業層面。香港是一個充滿快速時裝的城市，她認為，在全球化下，會有不同消費模式，但近年不少大型品牌已提倡環保概念，甚至會在店舖設回收箱，她相信大品牌可以發揮推動力，不單止賺取利潤，更可建立品牌效應。

SHAH Muskan Sunish希望可以在時裝領域推動環保。（孔繁栩攝）

經營instagram 專頁宣揚理念

她又表示，泰國的衣服十分便宜，很容易購到很多衣服，造成浪費，但在疫情期間，她回到泰國，發現身邊人開始減少買衫，更會重複穿舊衣服，認為是養成良好習慣，她亦開設了一個instagram 專頁，推動可持續發展理念。

Muskan曾先後於非牟利環保組織Redress及連卡佛做實習，2020年參加聯合國千禧年研究基金計劃；2021年參與理大服務學習課程，網上教授柬埔寨學童英童。

方嘉影（Sharon）有志研發具多目標追蹤功能的無人車。（孔繁栩攝）

電子工程女生研發多目標追蹤無人車

來自安徽合肥的方嘉影（Sharon）就讀電子及資訊工程，過去兩年GPA都「爆四」，她指，初到理大時與學長研製無人探索車，具定位及製圖功能，因而對定位追蹤產生興趣。去年她透過「本科生科研計劃」在導師指導到研究自動駕駛系統，無人車在沒有GPS定位下，例如穿過隧道時，可以透過視像圖定位。

Sharon稱，研究非一帆風順，經歷了失敗，但導師鼓勵她「每個研究員都會遇到失敗，但失敗不是沒價值，是可為後人鋪平道路」，研究最終順利完成，她今年會研究多目標追蹤，讓自動駕駛系統可規劃路徑，防止碰撞。她指出，香港實驗場地狹窄，不如外國大企般擁有大規模賽車場，但香港資源及人才豐富，可以作為企業「大腦」協助研究。

陳麗而希望把握香港「機遇」，在旅遊業發展。（孔繁栩攝）

旅遊業學生：香港背靠中國面向國際

就讀旅遊業及會展管理的陳麗而（Lian），曾於2021年在國際會議顧問公司任實習生，她稱最難忘在活動舉辦當日遇上「黑雨」及「八號風」，需由實體活動變成線上舉行，令她體會到危機管理的重要性。

去年在南韓延世大學交流時，Lian指可以以旅客身份「換位思考」，日後成為旅遊統籌者，可以明白旅客真正需要。香港旅遊業在疫情期間停擺，Lian認為，在「復常」後香港仍然有優勢，背靠中國及面向國際，對旅遊及會展業一個好舞台。