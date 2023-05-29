Top-up Degree課程｜銜接學士是甚麼？入學要求及認受性懶人包

如果你擁有副學士或高級文憑學歷，又希望繼續升學及進修，獲取大學學士學歷，Top-up degree（中文意為：銜接學士學位／銜接學位／銜接學士）就是你的選擇之一。到底Top-up degree是甚麼？認受性如何？有哪些入學要求？「01教育」已經整合所有相關內容，幫助你順利升學！



本港學生有多個升學途徑，其中Top-up degree是獲取大學學士學歷的選擇。示意圖。（資料圖片）

Top-up degree是甚麼？

Top-up degree又名銜接學士學位或銜接學位，是一種專門為有意升學的副學士（Associate Degree，Asso）及高級文憑（Higher Diploma，HD）畢業生而設的學士學位課程。由於Top-up degree的學生已經持有一定學歷，其所需完成學位的時間會較一般學士學位短，而且普遍享有部份學分轄免，一般只需要1至2年就可以完成。

Top-up Degree種類

現時在香港可以修讀的Top-up degree有數種，包括：

1. UGC Top-up degree：

課程有教資會（UGC）資助，學費劃一為每年42,100元。

2. 自資Top-up degree：

課程沒有教資會資助，學費視乎不同學校及科目而定，沒有劃一水平。

3. 海外大專院校與本地大專院校合辦的Top-up degree：

課程由海外大專院校或與本地大專院校合辦，學費與自資Top-up degree一樣。課程沒有教資會資助，學費視乎不同學校及科目而定，沒有劃一水平。

Top-up degree的畢業生可持有學士學位學歷，但並非所有Top-up degree都已經通過香港政府的資歷架構認證，有意報讀的人士必須注意及仔細比較。示意圖。（資料圖片）

Top-up degree有政府認證？認受性如何？

Top-up degree的畢業生與其他學士學位的畢業生一樣，都持有學士學位學歷，但並非所有Top-up degree都已經通過香港政府的資歷架構認證，有意報讀的人士必須注意及仔細比較。如果想知道有興趣報讀的Top-up degree有沒有獲得資歷架構認證，可以瀏覽資歷名冊網頁並在名冊上搜尋該個學位，了解其認受性。

另外，如果該個Top-up degree持有相關行業的本地或國際專業機構認可，亦將有助畢業後的事業發展。建議於報讀課程之前詳細瀏覽相關詳情，幫助自己選擇最合適的課程。

Top-up degree好處

升讀Top-up degree有3大好處，包括：

• 比修讀整個學士學位課程，由於可以享有學分豁免，修讀時間較短，而且可以節省學費

• 比只持有副學士或高級文憑學歷，Top-up degree的學歷程度更高，有助生涯規劃及職場發展，例如突破職場上的瓶頸，更上一層樓

• 提供全職或兼職的上學模式，方便半工讀的人士，不需要在進修及職場之間作出選擇

Top-up degree入學要求

由於不同院校及不同課程的入學要求都有所不同，以下是經整理後較常見的要求，供有意報讀人士作參考：

• 持有副學士或高級文憑學歷，或即將於該學年畢業

• 中英文達一定程度，例如中文需要在文憑試中取得第三級，英文就需要在文憑中取得第三級或IELTS（Academic）達6分或以上

Top-up degree邊間好？即睇院校名單

現時香港有開辦Top-up degree的院校包括：

1. 教資會資助大學：香港大學、中文大學、理工大學、嶺南大學、教育大學

2. 自資院校：都會大學、明愛專上學院、城市大學專業進修學院（CityU SCOPE）、香港大學專業進修學院（HKU SPACE）、理大專業進修學院（PolyU SPEED）、浸大國際學院（HKBU CIE）、香港科技專上書院（HKIT）、才晉高等教育學院（SHAPE）、高等教育科技學院（THEi）及香港伍倫貢學院。

香港Top-up degree名單

各大專院校提供的學士學位課程，大部份都接納副學士或高級文憑畢業生以高年級入學（Senior Entry），節省修業時間。

Top-up degree獎學金及學費津貼

視乎各間院校及課程的不同，學生有機會申請各種獎學金及學費津貼，以減輕學費的經濟壓力。一般而言，各院校及課程都會將相關資料上載到網頁，方便有意報讀的學生於選擇課程時一併考慮院校及課程提供的獎學金及學費津貼。

Top-up degree報名方法

首先，由於Top-up degree只供已經持有大專學歷的畢業生報讀，所以不會透過JUPAS選科入學，而是需要經Non-JUPAS申請。一般而言，申請人只要在報名開放期間向有意報讀的學校提交申請，就有機會獲安排面試。如果符合相關資格並獲得取錄，便可以入學。