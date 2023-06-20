國家女排到訪城大與師生交流　副校長：歡迎成員退役後到城大學習

中國國家女子排球隊隊員及教練今日到香港城市大學與學生交流，席間運動員分享了她們對訓練和預備比賽的感受，並談及參與國際比賽的趣事。幾位國家隊成員亦在活動中示範球技，讓出席者近距離欣賞。城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦則表示是一名資深排球迷，被國家隊的拼搏精神所感動，又承諾歡迎國家隊成員退役後到城大學習。



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副校長承諾國家隊成員退役後可到城大學習

中國國家女子排球隊日前到港參與「FIVB世界女排聯賽香港2023」。中國國家女子排球隊五位隊員袁心玥、李盈瑩、鄭益昕、刁琳宇和仲慧及教練于飛和鮑春雨今日（20日）到城市大學與學生交流。

城大協理學務副校長（學生發展）甄潔明致辭時指，國家隊的精神和成就，將激發學生不斷進步的熱情和動力。城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦則表示他是一名資深排球迷，被國家隊的拼搏精神所感動，又承諾歡迎國家隊成員退役後到城大學習。

中國女排運動員亦分享了她們對訓練和預備比賽的感受，並談及參與國際比賽的趣事。幾位國家隊成員亦在活動中示範球技，讓出席者近距離欣賞。刁琳宇示範了上手托球、其他國家隊成員則與城大排球隊隊員和台下觀眾參加反應燈遊戲。