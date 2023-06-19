世界女排聯賽｜中國女排香港站兩連敗　教練蔡斌：很多問題需解決

隨着網前失手，比分定格為12：15，中國女排激戰5局後不敵意大利，在香港站以兩連敗作結。

團結、拼搏；球不落地、永不放棄的中國女排精神，兩名專程來港觀賽的廣州球迷坦言，這比看到勝利的比數更為重要。



中國女排今晚（18日）迎來香港站煞科戰，昨晚對波蘭吞下今季首敗後面對今站最大挑戰，與世界排名第三的意大利女排正面交鋒，最終激戰五局後以2：3吞下兩連敗。

中國女排在昨晚不敵波蘭後，由榜首跌至第三名，今晚重整旗鼓迎擊世界排名第三的意大利女排，去年雙方交手4次，中國僅錄1勝3負。

中國女排相隔4年來港，獲全場逾9,000名觀眾打氣。（廖雁雄攝）

在紅館全場爆滿下，獲球迷熱烈支持的中國女排，由王媛媛開局連續兩個強勁扣殺展現爭勝決心。雖然初段一度稍落後，但中國以快攻反超前9：8。兩軍戰況緊湊，互有領先但未能拉開超過兩分。末段意大利快攻得手打成23：23，李盈瑩一記扣殺得分逼至賽末點，全場振奮歡呼，隊長袁心玥發球直接得分，中國以25：23先取一局。

次局，雙方仍然咬緊比數，中國女排王媛媛和龔翔宇的網前發揮穩定，末段意軍藉強攻製造得分機會領先至兩分差，中國隊在網前失誤，遭對手以25：23追回一局。

隊長袁心玥取得15分，賽後當選今站「我最喜愛球員」。（廖雁雄攝）

中國在第三局早段發力，藉上仗發揮一般的李盈瑩強勁扣殺取得領先，加上龔翔宇和李盈瑩輪流網前發威，以25：18再贏一局、領先2：1。然而衛冕的意軍意志頑強，主攻手施娜和迪嘉迪在第四局還以顏色，以25：22追平局數。

決勝局，初段落後4分的中國在打氣聲下奮力追分，隊長袁心玥在網前得手挽回一線生機，惟仍敵不過意軍的強攻，終以12：15告負。

中國女排在聯賽兩連敗，留下一堆問題予教練蔡斌解決。（廖雁雄攝）

廣州球迷 為撲盡精神而來

觀眾席上全場落力為中國女排打氣的兩名廣州球迷，縱然失望卻仍覺即日來回觀賽值得。比起勝利的比數，他們更想看到中國女排永不放棄的頑強鬥心。兩年前加入大學校隊才接觸排球的鍾先生說：「大學開始打排球就開始喜歡上，才了解這個運動和中國女排，最欣賞她們的團體精神，為了救每一球都撲盡的精神。」今場，他在現場感受到了。

廣州球迷郭先生（左）和鍾先生熱血分享欣賞的中國女排精神。（葉詩敏攝）

新一代中國女排 「精神有傳承下來」

兩年前的中國女排，在東京奧運表現慘淡，近年換帥後戰績不再輝煌，卻無阻鍾先生的支持，只因他認為看中國女排，是看她們永不言棄的精神。他一邊看着場上的中國隊一邊說：「就是這種拼足五局的精神。」

身旁一起來港觀賽的朋友郭先生，自里約奧運開始一直支持中國女排；那年她們擊敗塞爾維亞，睽違12年再奪奧運金牌。由郎平領軍的巔峰時期，到這一個新時代的中國女排，郭先生認為她們有力重返高峰，「朱婷還沒回隊，但她們仍然打出團結精神，中國女排精神有傳承下來。新隊員的磨合，受傷各樣等，她們的問題都不是問題，相信她們會超越意大利、前面（世界排名）的國家。」

王媛媛看精彩扣殺獲觀眾報以歡呼聲和掌聲。（廖雁雄攝）

對於今場對意大利表現，郭先生感滿意：「她們每一球都有展現自己的價值。」就像他所喜歡的中國女排電影《奪冠》，喜歡這支球隊並非「唯冠軍論」，而是背後「球可以輸，人不能輸」的中國女排精神。

教練蔡斌賽後感謝香港站球迷的熱情和支持，坦言有很多問題需解決，「我們要改善的地方還有很多、很多、很多，包括我們的把握力。韓國站我們將應付不同的對手，我稍後會研究他們的打法。」

中國女排感謝觀眾打氣支持。（廖雁雄攝）

至於當選「我最喜愛球員」的隊長袁心玥，認為需改善攔網問題，「我們是希望贏球的，從昨天對波蘭攔網不太好，今天有所調整，但對手不一樣，希望以後在攔網方面做得更好一點。今次比賽中我也發現大家在落後時也沒有放棄，我肯定我們以後會把我們的長處做得愈來愈好。」

完成香港站後，中國女排以6勝2負在16隊中名列第4，波蘭及美國均以7勝1負分別排第1、2，土耳其守住第3。