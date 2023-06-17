世界女排聯賽｜荷蘭遭意大利反勝　青春班打出拼勁上寶貴一課

世界排名第13位的荷蘭女排，在FIVB世界女排聯賽香港站展現強勢，繼昨日擊敗榜首波蘭取得首勝後，今晚（17日）在香港體育館（紅館）逼得衛冕軍意大利女排需激鬥5局才以3：2取勝。

取得全隊最高分22分的主攻手杜特洛直言：「雖然輸了，但相信已展現出我們也是一支危險的球隊」。



在聯賽榜16支球隊中名列第13的荷蘭女排，昨日「爆冷」終結波蘭隊六連勝走勢，原位居榜首的後者跌至第二名，中國升上第一。

以青春班應戰的荷蘭愈戰愈勇，今仗面對世界排名第四的意大利，首局藉主攻手杜特洛與諾莉瑪多次快攻和扣殺，以25：22先取一局。意大利及時調整並於次局回勇，並向對手不斷施壓，以25：22扳回一城。

荷蘭女排硬撼衛冕的意大利，主攻手杜特洛（中）取得全隊最高22分。（林藹怡攝）

意軍在第三局有隊長兼主攻手施娜連番重扣，加上網前防守較佳，以25：20再贏一局。惟體能佔優的荷蘭在第四局繼續強轟，更在末段大幅領先23：15，以25：18追平局數2：2。

力逼至決勝局的荷蘭拼命發力進攻，果斷打法贏得觀眾打氣歡呼支持，年輕主攻手杜特洛與瑪寧令意大利吃盡苦頭，惟仍敵不過對隊的快攻，終在4次「刁時」下以17：19再失一局，總局數2：3告負。

意大利在次局以快攻展開反撲。（林藹怡攝）

由香港站前未獲一勝，到連續兩戰以拼勁表現贏盡掌聲，取得全隊最高分22分的主攻手杜特洛坦言，對領先一局下遭反勝感失望，「我們很想贏，曾有很多機會可以得分，惜最後未能勝出，我們要學習如何保持優勢贏球。」

荷蘭女排以往為歐洲頂級強隊，曾在里約奧運大放異彩，當時曾擊敗巔峰時期的中國女排，並在奧運打入4強。惟近年球隊成績大不如前，接連錯失獎牌後經歷主將退役潮，她們在上屆世界女排聯賽名列第11，去年在主場出戰世錦賽成績僅以第12名完成。目前處於新舊交替初期的荷蘭隊，在今屆聯賽亦多名核心球員缺陣，先發球員大多是00後的年輕選手，有衝勁惟缺乏大賽經驗。

荷蘭女排以拼勁追平局數2：2，贏得全場觀眾掌聲。（林藹怡攝）

25歲的杜特洛坦言，在領先下遭意大利反勝雖然可惜，讓這支年輕化球隊上了寶貴一課。「上了很好的一課，你可看到我們在這個夏天不斷成長中，一場打得比一場好。我們是一支青春班，也有很多新隊員，有潛力也有很多成長空間，期待我們的將來。」

荷蘭隊在今站漸入佳境，杜特洛續說：「昨日擊敗波蘭已展現出我們的韌力，相信大家現在也知道，我們也是具威脅的球隊了。」

那些年的荷蘭女排縱然不再，比起懷念名將絲洛迪查絲（Lonneke Sloetjes）的進攻，她們更需要是外界對新陣容的耐性。荷蘭將在明日香港站最後一戰與保加利亞對陣，力爭今季聯賽第二勝。

荷蘭女排雖然昨日才錄首勝，惟可看到她們在今站漸入佳境。（林藹怡攝）