世界女排聯賽｜中國隔13年遭波蘭「零封」　吞今季首敗明鬥意大利

榜首的中國女排今晚（17日）續在FIVB世界女排聯賽香港站壓軸登場，在連番防守失誤下以直落三局不敵荷蘭，吞下今季首敗，僅坐上榜首之位一天便跌回至第二位。



中國女排昨日擊敗保加利亞後，把連勝走勢延至6場；相反波蘭則被荷蘭終結6連勝，遭中國壓過跌至第二名。兩軍今晚上演強強對決，波蘭在首局率先入局，加上昨日獨取18分的主攻手李盈瑩發揮一般，中國以20：25先失一局。

中國女排入局較慢熱，被波蘭把握失誤先取一局。（林藹怡攝）

中國隊在全場球迷打氣下力爭扳回一城，惟頻頻在網前防守失誤，開局便以1：5落後。龔翔宇與袁心悅雖然在中段虛攻得手，李盈瑩亦單局攻下5分，仍以23：25再失一局。

關鍵第三局，李盈瑩大力扣殺和攔網連得2分追平6：6，逼得波蘭教練叫暫停，惟龔翔宇其後吊球被攔連失4分，中國其後亦未能扭轉劣勢。即使龔翔宇與李盈瑩分別全場攻入13分高分，中國終仍以20：25、23：25、22：25落敗，被防守較佳的波蘭終結連勝走勢；後者以8戰7勝1負重上榜首。

中國隊今戰被波蘭壓制，特別是攔網方面頻失分。（林藹怡攝）

李盈瑩今場殺球成功率僅得38.5%，且被對手壓制未能發揮出水準。她在賽後坦言對手的攔網能力較強，「今天我們的臨場應變較慢，整體的攔防不成功，也處於被動。」在明日對衛冕的意大利前吞敗，她指需要調整打法：「我們會在發球、殺球和攔網多想想辦法，做好困難準備。」

李盈瑩指己隊臨場應變較慢，讓對手有機可乘。（林藹怡攝）

今仗是中國女排自2018年後首次再敗予波蘭，被對手終結了對賽5連敗，同時是波蘭自2010年以來，首次再以直落三局擊敗中國隊。賽後波蘭隊教練Nikola Grbic指中國是世界級強隊，能夠取勝固然添信心，「不過現在說有信心取得聯賽冠軍仍太早，我們要一場一場打好，這才是目前最重要的事。」