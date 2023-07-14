內地6創投基金10億支持城大初創　校長梅彥昌：以科研回饋社會

城市大學的創新創業計劃「HK Tech 300」再獲創投基金支持，校方今日（14日）與六間內地創投基金，包括聯想創投集團等簽署合作備忘錄，建立達10億人民幣（折合10.94億港幣）的共同投資合作關係，攜手促進創科發展。



城大梅彥昌校長致謝辭時指出，六創投基金提供的10億人民幣共同投資，將進一步協助初創企業將其創新科技方案於各地轉化應用，期望可繼續與不同學科、領域、行業以至城市攜手合作，包括積極參與「產學研1+計劃」等推動大學科研成果落地轉化的計劃，以科研回饋社會。



今天與城大簽署合作備忘錄的六間內地創投基金是聯想創投集團、國宏嘉信（深圳）股權投資管理有限公司、深圳前海恒邦股權投資有限公司、深圳市投控東海投資有限公司、深圳中科先進產業私募股權基金管理有限公司，以及微禾創業投資（珠海橫琴）有限公司。六間公司將合共向城大HK Tech 300提供約10億人民幣的共同投資，支持由HK Tech 300於香港、內地以至整個地區培育、並具有發展潛力的初創企業，協助它們將科技項目轉化落地，並進一步發展。

創新科技及工業局副局長張曼莉致辭時表示，特區政府致力建立蓬勃的創科生態圈，相信結合官產學研的力量，能為本地青年創造更具活力的創業環境。

出席典禮的聯想創投集團董事總經理梁穎致辭時表示，相信透過今次與城大建立合作關係，結合城大的優秀科研成果及HK Tech 300培育的初創企業新動能，將可進一步推動前沿科技的產業化發展。

城大同場舉行「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」（全國千萬大賽）第一屆頒獎禮，來自香港及內地的14間初創企業於第一屆賽事中勝出，可以獲得城大HK Tech 300全面的培育服務和創新創業支援。第二屆全國千萬大賽也隨即展開，內地賽區會由目前的北京、成都、長沙、青島、上海、蘇州及深圳七個賽區，加入重慶和無錫，增至九個，詳情可流覽網站。

城大校董會主席黃嘉純表示，今次全國千萬大賽吸引了不少來自內地和香港的創科人才。城大很高興能與不同的共同投資夥伴合作，為香港、內地以至整個地區的創科生態圈創造更多嶄新動力，支持香港發展成國際創新科技中心。

另一主禮嘉賓、深圳市人力資源和社會保障局局長趙忠良表示，現時內地與香港合作正處於新的黄金發展期，人社局將按照深圳市政府工作部署，持續深化兩地合作，推動兩地年青人的創新創業發展。