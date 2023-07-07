福島核廢水｜Omakase日式食肆每日空運食材到店　擬排放首周休業

日本政府擬最快下月將福島第一核電站經處理污水排入大海，引發對日本產食品安全憂慮。有本港日本料理餐廳表示，當年311大地震後，生意劇跌至兩成，估計核污水排出後情況相近，因此計劃屆時休業一周。「如果佢真係確實倒，嗰個星期選擇休息。」



不過旅遊界則抱持樂觀態度，強調會提供安全的食品，並認為在當地政府及民間的監測下，毋須過份擔憂。



日本政府擬最快下月將福島第一核電站經處理污水排入大海.。（資料圖片/Reuters）

日式食肆食材主要來自東京及九州

灣仔一間日本料理餐廳已開業逾17年，所使用的食材每日經空運到港，並在約下午5時送抵餐廳，以準備晚間的Omakase（廚師發辦）。不過繼新冠疫情的防疫措施後，餐廳的危機再臨，日本政府計劃將經處理的核污水排進大海，引來各地民眾憂慮，中國海關總署更在今日宣布禁止進口日本福島等十個縣食品，涉東京都、千葉、埼玉、福島、栃木、宮城、茨城、群馬、長野、新瀉縣，並全面查驗日本其餘地區食品。

呂店長表示，由於餐廳主打日本料理，因此食材主要來自東京及九州，亦難以從其他國家進口。他指，目前日本供應商仍未通知指引，香港供應商亦在等待政府的新措施，一旦香港跟隨內地做法，相信供應商會即時作出相應調整。

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食客提前憂慮 近期生意減半

雖然經處理的核污水尚未排放，但呂店長表示，已感受到部份食客的憂慮，最近生意只剩下一半，因此他預料排放污水當日開始，生意將再進一步受打擊，考慮安排休業。「如果佢真係確實倒（核廢水），嗰個星期選擇休息。」

問到三文魚能否改為挪威進口，呂店長表示Omakase普遍不提供三文魚，又指日本三文魚產量稀少，主要由挪威進口。回想311大地震，他指當時不少港人擔心日本料理影響生育，導致生意額僅得地震前的兩成，感嘆現時只能見步行步，希望如無意外，三個月至半年時間可恢復生意。

旅行社籲毋須過分擔憂︰日本人與旅客食材相同

港人除了熱愛日本料理外，日本亦是熱門的旅遊目的地。縱橫遊行政總裁袁振寧表示，除非採用高檔次食材，否則當地餐廳不會列明食品的生產地，但強調不會安排顧客進食有問題的食品。他解釋，日本人與旅客進食的食材相同，日本政府亦不希望國民發生事故，加上當地開放傳媒監測輻射，認為毋須過份擔憂，「去得日本玩嘅客人冇咁介意。」

東瀛遊執行董事禤國全亦指，自311大地震後，當地亦擔心食物安全，售賣食材及水產的店舖，亦會檢查核輻射，餐廳亦會檢查清楚食材來源及認證，認為毋須為旅行團的膳食作出改變。「睇唔到有轉嘅必要同可行性。」