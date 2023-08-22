京港兩地大學生訪北京故宮交流　港大學生嘆大開眼界

香港故宮文化博物館去年展開「雙城青年文化人才交流計劃」，推動北京與香港兩地青年藝術文化交流，今年暑假首次以實體形式進行，16位來自京港兩地的大學生參加。



他們今日（22日）參觀北京故宮博物院，院長王旭東主持的主題演講，以「未來的博物館」為題，分享他們的想法。有香港大學學生首次踏足故宮，獲安排前往香港故宮文化博物館實習，稱自己「大開眼界」，對他而言是一個非常寶貴的經驗。



「雙城青年文化人才交流計劃」今年暑假首次以實體形式進行，16位來自京港兩地的大學生參加，他們於8月21日參觀故宮博物院，並參與由故宮博物院院長王旭東主持的主題演講。（陳葆琳攝）

首屆「雙城青年文化人才交流計劃」線上形式進行，已於今年2月結束。第二屆為期兩個月，參加學生8名來自北京、8名來自香港，他們上月於香港進行為期六周的交流活動，於香港故宮文化博物館、M+、西九文化區表演藝術處，以及康樂及文化事務署轄下的4所博物館中進行實習；最後於北京逗留兩周，參觀故宮博物院、三里屯太古里、798藝術區、UCCA尤倫斯當代藝術中心。

北京學生：香港是具包容性、活力和多元的城市

他們今日（22日）參觀故宮博物院，並出席由故宮博物院院長王旭東主持的主題演講，與王旭東、故宮博物院常務副院長婁瑋、香港故宮文化博物館館長吳志華交流。

參加者之⼀桂賢嫻於北京師範大學就讀工商管理，她獲安排於香港科學館實習。桂賢嫻指，香港是具包容性、活力和多元的城市，北京則是釋放自己厚重的歷史底蘊，她認為「這可能是兩地（文化）管理風格的不同」。

港大學生：看到了不同的可能性

香港大學中史及藝術史學生盧綽椼表示，今次是首次前往北京，一直希望於博物館內工作，經過八星期的交流，令他大開眼界，尤其是在香港文化博物館實習體驗，「看到了不同的可能性。」他說，從中了解博物館不同部門的工作，例如出版及博物館商業策略，「我在參加這個計劃之前，是完全不知道這這部門的存在，這對我來說是一個非常寶貴的經驗，也讓我再思考，我在未來究竟要做一個怎樣的工作或職位、在什麼崗位為博物館服務。」

文化博物館館長：如再多加一個城市參與效果會更好

香港文化博物館館長吳志華指，開館之前已經構思這個計劃，當初思考培訓項目之時，已非常重視項目的影響力。他表示，他會非常小心地檢討過去兩屆計劃的成果，仔細與團隊商討，希望日後繼續舉辦。被問及會否將計劃拓展至海外博物館，與海外學生交流，他回應稱「提議是非常好」，但目前仍需考慮技術問題及費用問題，「現在我們，兩個城市大家交流非常密切，如果我們再多加一個城市，效果會更好，還是效果沒有達到我們⋯⋯我們會小心地探討。」

太古地產CEO：正探討與西安及成都博物館推行相同計劃

太古地產行政總裁彭國邦表示，未來將繼續支持培養年輕人對藝術和文化的熱誠以及欣賞文化遺產，目標是培育新一代全方位領袖，協助提升香港作為文化樞紐的地位。他指，除了北京之外，目前正探討與西安及成都的博物館合作，推行相同計劃。