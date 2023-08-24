應科院暑期實習計劃發掘創科潛能　促進人才回流貢獻香港

年輕人才是推動創科發展的重要資源，香港應用科技研究院（應科院）一向致力培育創科人才，今年繼續推出為期8周的暑期實習計劃，助本地、大灣區與海外對創科感興趣的學生發揮所長，壯大創科人才庫，扭轉香港產業單一化的局面。



今年應科院共收到接近3,000份申請，實習機會競爭激烈，錄取率只有百分之三。90名實習生當中，除本地4所大學的學生外，超過七成來自英、美著名學府，包括美國的芝加哥大學、哥倫比亞大學、加州大學等，以及英國的杜倫大學、倫敦帝國學院、牛津大學等，其他來自亞太地區。

90名實習生來自世界各地，多元文化背景為他們帶來不一樣的實習經歷。

豐富學習經歷 體驗香港創科新機遇

實習生被分派到不同部門，並在資深科研人員的指導下親身參與研發，同時也參加了多個「Tech Talk」科研技術講座及各項人脈拓展活動，獲得大型企業及機構的業界專家交流的機會。而「金融科技未來領袖學院」的實習生，更先後到訪多間世界知名金融和科技機構，包括中銀香港、數碼港、Hewlett Packard Enterprise（HPE）、香港金融管理局、IBM、微軟香港及香港科技園公司等，全面認識金融技術在香港的發展。

於澳洲國立大學修讀計算機科學與工程學的Sparsh Khurana（中）首次到港，形容香港是個美麗的城市。

於杜倫大學修讀物理學的Sena Clarke表示，這次的實習經歷讓他意識到香港正邁步成為世界領先的智慧城市，亦確立了未來職涯規劃。「於實習前，我在考慮金融或創科這兩個發展方向。然而，實習讓我意識到自己對創科的興趣，令我決定朝創科方面進發。」首次踏足香港，於澳洲國立大學修讀計算機科學與工程學的Sparsh Khurana亦認同香港機遇處處，畢業後將積極考慮到港就業。「實習生來自全球各地，不同文化交融的過程非常有趣，更重要的是大家都對創科充滿創意和熱情，共同創造了不少難忘回憶。」

另一名於香港科技大學（廣州）修讀金融科技課程的周宜則認為香港的金融科技發展具前瞻性，「港府積極促進金融科技化，如推動開放銀行（Open Banking）、區塊鏈、NFT等，均有助提升金融服務競爭力。」而來自香港大學，修讀人工智能課程的嚴嘉則表示，雖然香港跟內地的AI技術均具一定水準，但香港與全球的聯繫更緊密，更加國際化，令她能從一個更多元的學習環境中，透過不同視角探討分析。

應科院行政總裁葉成輝博士指香港極具創科潛力，期望實習計劃能吸引更多年輕科研人才，壯大創科人才庫。

實習生滿載而歸，應科院的科研人員亦有所得著。應科院行政總裁葉成輝博士指，自己最欣賞實習生對創科的熱誠。他笑言：「年輕人的創新思維為我們帶來無限創意，例如有實習生指出應科院官網的不足之處，並提議改善方式，教學相長，營造雙贏局面。」他期望更多年輕科研人才能夠藉暑期實習計劃這平台，探索香港創科的發展機遇。

（資料及相片由客戶提供）