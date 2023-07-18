DSE 放榜｜IVE兩女生擺脫傳統升學途徑追夢　獲獎學金赴英讀大學

中學文憑試即將放榜，不少考生正思考出路發展。香港專業教育學院（IVE）電腦及電子工程高級文憑應屆畢業生陳伊霖，以及航空學高級文憑應屆畢業生張喬惠，曾經在學習路上迷失方向 ，但二人堅守個人興趣及專長並把握機會，終覓得合適跑道，分別直奔醫療創科及飛機師的夢想，她們更獲頒賀維雅基金會獎學金，新學年將獲資助赴英國升讀大學 。



陳伊霖在學期間積極參與應用研發項目，包括（左）協助視障人士判斷路面情況的智慧導行杖「iStick」，以及（右）為IVE（黃克競）校舍繪製地圖，供訪客查看校園設施的應用程式。（香港專業教育學院提供）

香港專業教育學院今年有12名學生獲頒賀維雅基金會獎學金，得獎學者之一陳伊霖，其高中選修歷史科成績在合格邊緣徘徊，反觀另一選修科目「資訊及通訊科技」，讓她初嘗編寫網站，亦有機會參加電腦編程技能校際比賽，令她發現自己對電腦及電子工程的興趣，「我一直盡力學習，但成績不理想之餘，更覺沉重壓力。當認定自己對工程的興趣，即使高中課程只餘下一年便告完成，我都決定轉讀青年學院職專文憑（電子及電腦工程）課程」。

轉換學習模式主攻興趣學科，令她享受在青年學院讀書的時光，「最深刻是能夠走出香港，與四川的職業學校學生一起建構VR電動車維修訓練系統，後來又與新加坡工藝教育學院學生合作研發可自動偵測樹木倒塌風險的系統」。

陳伊霖與同學合作研發「家居智能護士」裝置，方便長者以單一裝置，同時量度體溫、心跳及血壓。（香港專業教育學院提供）

在學期間，陳伊霖更與同學合作研發智能醫護裝置「家居智能護士」，利用單一裝置一站式量度度體溫、心跳及血壓等數據，直接傳送至長者中心，裝置其後奪得「創科樂『 耆』中」樂齡科技設計比賽中學生組「最實『 融』大獎」。她於青年學院畢業後升讀電腦及電子工程高級文憑，去年參與開發智慧導行杖「iStick」，協助視障人士判斷路面情況，今年初，陳伊霖獲安排於本地科技公司實習 ，累積實際工作經驗，從中學習到最新的地圖繪製技術，隨後活學活用，利用新技能協助校舍繪製地圖，希望日後讓訪客透過手機應用程式查看校園設施。

陳伊霖感謝獎學金的支持，讓她能赴英國倫敦國王學院修讀生物醫學工程學士課程實現夢想，她亦計劃繼續升讀碩士課程，並返港加入本地醫療創科團隊，作出貢獻。

張喬惠因一次乘搭飛機的經歷，令她嚮往航空業，對飛機師的專業心生敬佩。（香港專業教育學院提供）

另一 位獲頒獎學金的工程女生張喬惠，小時候因電視劇熱潮而嚮往天空，希望投身航空 業。長大後一次驚險經歷更確立其志向，「2018年我坐飛機前往韓國濟洲島，不幸遇上 惡劣天氣，強風令機身劇烈晃動，無法即時降落，幸好有驚無險。機長的臨危不亂及專業態度，令我深感佩服，亦令我對飛機的結構及運作產生好奇」。

張喬惠表示，IVE課程涵蓋飛行執照理論、飛機系統等知識，並提供模擬飛機操作訓練等，令她對飛機運作有更全面理解。（香港專業教育學院提供）

張喬惠以成為飛機師為目標，但認為飛機工程與飛行工作相輔相成，所以報讀香港專業教育學院航空學高級文憑課程，期望更全面認識業界運作，「課程教授飛行執照理論、飛機系統等知識，同時提供模擬飛機操作訓練，令我對飛機結構有更全面認識；畢業後，可以選擇在政府認可機構接受飛行訓練，又或繼續深造」。

去年暑假，她獲安排到機場管理局實習，負責監測機場路面的安全及清潔狀況，「實習工作讓我親身了解到機場的運作，由於需要跟不同持份者聯絡，令我能夠掌握職場溝通技巧，經驗實在難得。」

張喬惠新學年計劃赴英國大學修讀航空太空工程相關學士課程，「香港專攻航空工程的學士課程選擇不多，而英國大學提供的課程內容相對集中航空工程，開辦歷史亦較長。畢業 後，我計劃返港投考本地航空公司的見習機師培訓計劃， 成為航空業的生力軍」。

張喬惠（左）及陳伊霖（右）曾在學習路上迷失方向，但在職專教育中把握機會，終覓得合適跑道，向醫療創科及飛機師的夢想邁進。（香港專業教育學院提供）

回顧升學路，兩人鼓勵同學以平常心面對放榜壓力，從個人興趣及專長出發，不要將選擇局限於傳統升學途徑，職專教育亦可以提供多元發展及機會，讓同學邁向理想。