港大推Chatbot解答學生選科及IT問題 相信學生不以Gen AI抄功課
生成式人工智能（Generative AI，Gen AI）衝擊各界，包括大專教育。香港大學於本學年（2023/24）起，免費為師生提供Gen AI作教學之用。針對不少人擔心Gen AI可能衍生的學術誠信問題，港大教與學創新中心總監陳嘉玉教授接受「01教育」訪問時指出，現在未有工具能夠準確檢測學生作品是否有使用Gen AI，所以教師不會依賴該些工具作相關檢測。她又強調學校視學生為伙伴，而且學生入讀港大的目標是求學，對學生誠信有信心。
港大現已推出兩個聊天機械人「ITS ChatBot」及「本科生選科聊天機器人」，分別幫助新生解答基本IT操作問題及選科問題，其中「ITS ChatBot」能夠篩選約七成查詢，提供的答案有效比例超過93%，大幅減低職員工作量。
如涉抄襲應先釐清學習目標 設5小時人工智能課程
陳教授又指，抄功課並非因為AI而出現的事，而且除非學生抄功課的時候完全沒有過濾，否則老師亦難以發覺。她舉例，如果老師留意到學生功課的英文水平突飛猛進，疑似涉及抄襲，「咁都要問問老師，究竟佢嘅英文厲害係唔係佢嘅學習目標，你會唔會在意」。如果課程的學習目標是學習英文，老師應該事前向學生解釋清楚不能於哪些範疇使用AI，「始終係老師去決定，你嗰科係教英文嗰喎，冇理由Grammar（文法）咩嘢都用AI做啦」。
港大的Gen AI政策於約半年內有明顯轉變，由2月初要求學生於課業及評估中使用AI相關工具前需要得到課程講師的書面批准，至9月起為師生提供免費的Gen AI程式作教與學之用。陳教授解釋，港大不能在沒有相關政策、規劃及支援之下就「跟風」推行Gen AI，需要一定的時間準備，同時亦要確保學生都能夠接觸相關工具、資源及擁有相關知識。
現時港大設有約5小時的人工智能課程，內容包括基礎知識、提示工程（Prompt Engineering）及校方人工智能政策等，當中會討論人工智能引起的道德問題。師生完成課程後均會獲頒證書，現時已經有逾千人完成。另外，港大亦有多項AI相關的支援，包括自8月中設置AI診所（AI Clinic），由已經完成訓練的師生一對一解答疑難；設置AI熱線，師生可以透過Whatsapp及電郵提問，並於24小時內獲得解答；及於10月內推出AI教育網站等。
逾一成學生曾用ChatGPT 人均發問16次
根據港大提供的數字，於9月1日至19日期間，共有3,727名學生曾使用港大提供的ChatGPT服務，佔學生總數逾一成，期間累積發問超過6萬次，平均每人發問16次，港大預計數字會隨着更多學生完成人工智能課程而上升。同期，共有2,201名教職員曾使用港大提供的ChatGPT服務，佔教職員總數約17%，期間累積發問超過10萬次，平均每人發問45次。
港大推兩聊天機械人 助回答IT應用及選科疑難
港大亦有使用人工智能提升行政效率及服務質素。港大首席信息主管及大學圖書館館長伍麗娟表示，他們每年開學都會收到不少學生以電話及電郵查詢基本IT操作，例如如何重設密碼或連接Wi-Fi等。推出「ITS ChatBot」後，學生只需要將輸入問題即可獲得答案，而且Chatbot在辦公時間以外仍可運作，更適合學生的作息習慣。ITS ChatBot於8月21日推出，截至10月3日共收到超過2,500次查詢。
至於「本科生選科聊天機器人」則能夠解答學生選科問題，例如查詢個別科目的選科要求或時間表，提供答案之餘亦會附上參考文件，方便學生閱讀詳細資料作選科決定。「本科生選科聊天機器人」於8月1日至9月19日期間累積超過2,000名用戶，佔港大本科生總數逾一成，而且平均每日收到112條問題，即平均每人發問3條問題，使用高峰期為本科生的選科及改選階段。
採用微軟LLM及API加快開發速度 企業級服務免資料外洩
微軟自年中起與港合作，向港大提供Gen AI服務及支援。微軟香港區域科技長許遵發表示，港大能夠快速引入Gen AI到不同服務之中，原因之一是使用了微軟提供的Azure OpenAI服務，運用已經訓練的模組，節省重新開發人工智能工具的時間及資源，「ITS ChatBot」及「本科生選科聊天機器人」就是其中兩個例子。
他又提到，現時港大使用的Gen AI服務屬企業級，於安全方面有特別加強，例如用戶上傳的內容不被第三方檢視，微軟亦不會保留資料或以該些資料改善服務，不用擔心上載機密或敏感資料後會發生外洩或被利用。