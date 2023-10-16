港大推Chatbot解答學生選科及IT問題　相信學生不以Gen AI抄功課

生成式人工智能（Generative AI，Gen AI）衝擊各界，包括大專教育。香港大學於本學年（2023/24）起，免費為師生提供Gen AI作教學之用。針對不少人擔心Gen AI可能衍生的學術誠信問題，港大教與學創新中心總監陳嘉玉教授接受「01教育」訪問時指出，現在未有工具能夠準確檢測學生作品是否有使用Gen AI，所以教師不會依賴該些工具作相關檢測。她又強調學校視學生為伙伴，而且學生入讀港大的目標是求學，對學生誠信有信心。



港大現已推出兩個聊天機械人「ITS ChatBot」及「本科生選科聊天機器人」，分別幫助新生解答基本IT操作問題及選科問題，其中「ITS ChatBot」能夠篩選約七成查詢，提供的答案有效比例超過93%，大幅減低職員工作量。



左起為微軟香港區域科技長許遵發、香港大學首席信息主管及大學圖書館館長伍麗娟及香港大學教與學創新中心總監陳嘉玉教授。（梁鵬威攝）

如涉抄襲應先釐清學習目標 設5小時人工智能課程

陳教授又指，抄功課並非因為AI而出現的事，而且除非學生抄功課的時候完全沒有過濾，否則老師亦難以發覺。她舉例，如果老師留意到學生功課的英文水平突飛猛進，疑似涉及抄襲，「咁都要問問老師，究竟佢嘅英文厲害係唔係佢嘅學習目標，你會唔會在意」。如果課程的學習目標是學習英文，老師應該事前向學生解釋清楚不能於哪些範疇使用AI，「始終係老師去決定，你嗰科係教英文嗰喎，冇理由Grammar（文法）咩嘢都用AI做啦」。

港大的Gen AI政策於約半年內有明顯轉變，由2月初要求學生於課業及評估中使用AI相關工具前需要得到課程講師的書面批准，至9月起為師生提供免費的Gen AI程式作教與學之用。陳教授解釋，港大不能在沒有相關政策、規劃及支援之下就「跟風」推行Gen AI，需要一定的時間準備，同時亦要確保學生都能夠接觸相關工具、資源及擁有相關知識。

香港大學教與學創新中心總監陳嘉玉教授解釋，港大有社會責任，不能在沒有相關政策、規劃及支援之下就「跟風」推行Gen AI。（梁鵬威攝）

現時港大設有約5小時的人工智能課程，內容包括基礎知識、提示工程（Prompt Engineering）及校方人工智能政策等，當中會討論人工智能引起的道德問題。師生完成課程後均會獲頒證書，現時已經有逾千人完成。另外，港大亦有多項AI相關的支援，包括自8月中設置AI診所（AI Clinic），由已經完成訓練的師生一對一解答疑難；設置AI熱線，師生可以透過Whatsapp及電郵提問，並於24小時內獲得解答；及於10月內推出AI教育網站等。

逾一成學生曾用ChatGPT 人均發問16次

根據港大提供的數字，於9月1日至19日期間，共有3,727名學生曾使用港大提供的ChatGPT服務，佔學生總數逾一成，期間累積發問超過6萬次，平均每人發問16次，港大預計數字會隨着更多學生完成人工智能課程而上升。同期，共有2,201名教職員曾使用港大提供的ChatGPT服務，佔教職員總數約17%，期間累積發問超過10萬次，平均每人發問45次。

港大推兩聊天機械人 助回答IT應用及選科疑難

香港大學首席信息主管及大學圖書館館長伍麗娟表示，他們每年開學都會收到不少學生以電話及電郵查詢基本IT操作，「ITS ChatBot」有助減低職員工作量。（梁鵬威攝）

港大亦有使用人工智能提升行政效率及服務質素。港大首席信息主管及大學圖書館館長伍麗娟表示，他們每年開學都會收到不少學生以電話及電郵查詢基本IT操作，例如如何重設密碼或連接Wi-Fi等。推出「ITS ChatBot」後，學生只需要將輸入問題即可獲得答案，而且Chatbot在辦公時間以外仍可運作，更適合學生的作息習慣。ITS ChatBot於8月21日推出，截至10月3日共收到超過2,500次查詢。

至於「本科生選科聊天機器人」則能夠解答學生選科問題，例如查詢個別科目的選科要求或時間表，提供答案之餘亦會附上參考文件，方便學生閱讀詳細資料作選科決定。「本科生選科聊天機器人」於8月1日至9月19日期間累積超過2,000名用戶，佔港大本科生總數逾一成，而且平均每日收到112條問題，即平均每人發問3條問題，使用高峰期為本科生的選科及改選階段。

採用微軟LLM及API加快開發速度 企業級服務免資料外洩

微軟香港區域科技長許遵發表示，現時港大採用的服務屬企業級，可以確保上傳的資料不會外洩。（梁鵬威攝）

微軟自年中起與港合作，向港大提供Gen AI服務及支援。微軟香港區域科技長許遵發表示，港大能夠快速引入Gen AI到不同服務之中，原因之一是使用了微軟提供的Azure OpenAI服務，運用已經訓練的模組，節省重新開發人工智能工具的時間及資源，「ITS ChatBot」及「本科生選科聊天機器人」就是其中兩個例子。

他又提到，現時港大使用的Gen AI服務屬企業級，於安全方面有特別加強，例如用戶上傳的內容不被第三方檢視，微軟亦不會保留資料或以該些資料改善服務，不用擔心上載機密或敏感資料後會發生外洩或被利用。