港大新學年取錄800名非本地新生　非洲學生初來港感物價昂貴

香港大學今年被泰晤士高等教育（Times Higher Education）評為全球最國際化大學。過去數年，平均錄取約2萬個入學申請，而2023至24年度招收約800名非本地學生，來自40多個不同國家或地區，包括內地、英國、法國、美國、日本、韓國、台灣、澳洲、委內瑞拉、斯里蘭卡、意大利、俄羅斯及印度等。



港大日前（29日）安排三位不同國家的新生分享，分別來自蒙古（Mongolia）的Gerelt、非洲坦桑尼亞的Lucy及德國的Norman。有留學生表示，香港物價昂貴，仍未習慣生活，另有留學生指國際文化交流點，吸引他來港升學。



德國留學生熱受亞洲文化 指香港是國際文化交流點

來自德國的Norman將入讀港大經濟學，另獲德國的大學取錄，最後選擇到香港讀書。Norman熱愛亞洲文化，他分享在高中時，跟學校老師到廣州旅行兩星期，其中一個星期寄宿當地家庭，當時得到寄宿家庭很好的照顧，並探索及認識當地文化，所以對亞洲文化深感興趣。至於選擇香港留學原因，他指香港是亞洲及歐洲的聯繫點，亦是國際文化交流點，認為可以學習得到更多金融知識。

他另表示，選擇港大除了世界排名高之外，更因港大擁有百年歷史，可以學習到香港歷史，同時亦有很多活動及社團可以參加，指未來想參與欖球或游泳隊，將會計劃留在香港尋找investment banker職位。

問到香港與德國的分別，Norman表示，香港擁有很多高樓大廈，而不過一般都是矮細的建築物，又認為香港天氣潮濕，不過仍可接受。此外，他指香港人都很友善，有很多不同種類的食物及餐廳，最特別是在港鐵站內有食物買，如點心都十分不錯。

Norman熱愛亞洲文化，高中時跟學校老師到廣州旅行，並探索及認識當地文化，所以對亞洲文化深感興趣。（鄧穎欣攝）

坦桑尼亞高材生指香港物價昂貴 冀學成助國家改善醫療

來自非洲的Lucy亦曾獲美國的大學取錄，她讀書成績十分優秀，為坦桑尼亞全國排名第二，更獲港大提供全額獎學金。Lucy最終選擇入讀港大生物工程，認為港大在世界獲得很高排名，香港醫療系統完善，有更多醫療器材及部門，期望學有所成，將醫學知識帶點回自己國家，幫助國家提升醫療質素。

第一次出國的Lucy表示，仍未習慣香港生活，認為香港物價十分昂貴。幸好她並非隻身遠赴香港留讀，Lucy的坦桑尼亞好朋友也一同入港大，選修工程系，亦是全國排名第7名的高材生。Lucy表示，在香港會嘗試接觸不同事物，如食物及文化等，又指很期待校園生活。

第一次出國的Lucy，仍未習慣香港生活，認為香港物價十分昂貴，幸好她並非隻身遠赴香港留讀。（鄧穎欣攝）

蒙古學生曾開網店 相信香港是可實現理想地方

來自蒙古的Gerelt同獲全額獎學金，他亦有美國的大學取錄，但港大排名較高，故此選擇到港大修讀經濟學。他另指，曾與2名朋友於2020年開設網上時裝店，自己負責市場營銷，而朋友們則是設計和製作服裝，惟現時已經結業。他續指，這是一個很好的經驗，讓他了解到自己喜歡經營業務，又認為香港是一個可以實現理想的地方。亦計劃未來在國際品牌公司展開職業生涯。