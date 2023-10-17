史丹福首2%科學家名單出爐　樹博士詹志勇榮登林學「世一教授」

美國史丹福大學公布最新的全球首2%科學家名單，其中有「樹博士」之稱的香港教育大學顧問及客席講座教授（地理及環境科學）詹志勇，於全球首三萬名林學（Forestry）學者中排名第一，成為「世一教授」。



教大共38名學者上榜，包括剛於上月履新的校長李子建、副校長（研究與發展）陳智軒等，上榜人數為歷來之冠。



教大有38名學者上榜 包括新校長李子建

美國史丹福大學全球首2%科學家名單，由該校研究團隊編製，名單依據學者的學術文獻在其學術生涯（Career Long）及2022年內（Single-year Long）獲引用的次數排名，涵蓋多個學術領域。

史丹福大學公布最新名單，平日常就樹木問題接受傳媒採訪、有「樹博士」之稱的顧問及客席講座教授（地理及環境科學）詹志勇，再次位列名單之上，今次更在全球首三萬名林學（Forestry）學者中，排名第一，成為「世一教授」。

教大表示，該校共有38名學者上榜，除詹志勇外，上月履新的校長李子建、副校長（研究與發展）陳智軒、顧問（環境科學）黃銘洪教授，及發明以「人工青口」監察全球海洋核污染的胡紹燊教授等。上榜數字為歷年之冠，其中科學與環境學系教授黃銘洪則在全球近10萬名「環境科學」研究學者中排名第8。

38名教大學者入選史丹福大學全球首2%科學家名單。（教大提供）

教大指，學校獲得的研究撥款亦屢創新高，在研究資助局最新一輪的「優配研究金」及「傑出青年學者計劃」結果中，教大一共獲逾2,700萬元撥款，創歷年新高。當中，教大在教育科目再佔鰲頭，獲資助項目的數量及撥款總額，均位列本地大學之首；其他學科亦表現出眾，涵蓋心理學、語言學等，足證教大在拓展多元學科方面奠下了堅實基礎。

教大校長李子建。（香港教育大學提供）

校長李子建稱，教大在教育及新拓展領域的研究實力不斷提升，教大已成立「教育發展與創新學院」及「應用政策研究及教育未來學院」，以期強化跨學科的協同效應和實踐。