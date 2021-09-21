食環署試用「大型機械超低微量噴灑器」滅蚊　稱初步成效理想

機電工程署及食物環境衞生署正試用「大型機械超低微量噴灑器」滅蚊，標榜噴灑器既安全有效，亦便於使用，安裝於機械車上便可由人員駛往指定地方噴灑滅蚊劑，其射程範圍較現行使用的背負式噴灑器為廣，方便進行大範圍的霧化處理，尤其有助於工作人員難以抵達的地點殺滅成蚊。

食環署在今年四月開始陸續在元朗區、沙田區及西貢區實地測試，初步成效理想，現正向其他部門推薦該技術。



徐德義醫生（左三）聽取機電工程署人員介紹試用中的大型機械超低微量噴灑器。 （政府新聞處圖片）

食物及衞生局副局長兼政府跨部門防治蟲鼠督導委員會主席徐德義，今早（21日）到將軍澳和深水埗實地視察各部門的滅蚊滅鼠工作，他其後主持督導委員會第十一次會議，聽取各部門在防治蚊患鼠患方面的進度。

食物及衞生局副局長徐德義醫生（前排右二）今日（九月二十一日）到將軍澳南海濱長廊了解各部門在滅蚊工作方面的協作。旁為食物環境衞生署副署長黃淑嫻（前排左二）。 （政府新聞處圖片）

機電工程署及食環署亦即場展示正試用的「大型機械超低微量噴灑器」和現行採用的捕蚊器。該機械噴灑器安裝於機械車上，由人員駛往指定地方噴灑滅蚊劑。其射程範圍較現行使用、由人員背負的噴灑器為廣，方便進行大範圍的霧化處理，尤其有助於工作人員難以抵達的地點殺滅成蚊。食環署今年四月開始陸續在元朗區、沙田區及西貢區實地測試，初步成效理想，現正向其他部門推薦該技術。

圖示徐德義醫生（前右）聽取食物環境衞生署人員講解現行採用的捕蚊器的運作原理。 （政府新聞處圖片）

食環署現行採用的捕蚊器是在2019年引入，原理是吸引雌蚊飛入，使其沾上抑制蚊子生長的調節劑。當這些雌蚊產卵時，會將生長調節劑帶到水體，抑制水體中的孑孓孵化成蚊，從而大大降低孵化率及成蚊數量。

食環署稱，經實地測試後，確認捕蚊器有效防止幼蟲成蚊。經該署推廣予其他相關部門及機構使用後，成效顯著，在不同環境均能有效減少蚊患。現時，食環署、康文署、房屋署及多個工務部門已在其轄下樹木茂密、卻難以採用霧化處理等措施覆蓋的場地，設置了超過6,500個捕蚊器，以更徹底地從源頭滅蚊。

食物及衞生局副局長徐德義醫生今日（九月二十一日）到深水埗大南街一條後巷視察各部門的滅鼠工作。圖示徐德義醫生（右一）聽取食物環境衞生署副署長黃淑嫻（右三）介紹用作偵測鼠踪的熱能探測攝錄機運作。 （政府新聞處圖片）

食環署人員向徐德義介紹11月起進行的加強版目標小區滅鼠行動計劃，該署會在三個地區，包括深水埗、灣仔及元朗擴大滅鼠範圍，進行大規模和針對性的滅鼠行動。以深水埗試點為例，該區「三無大廈」、食肆、新鮮糧食店舖林立，亦有公眾街巿和不少後巷。

食環署會調動額外資源，包括流動防治蟲鼠小隊、後巷清潔小隊、洗街車等推展行動，以及動員不同的專責執法小隊針對違反衞生條例的行為嚴厲執法。此外，該署會按需要利用熱能探測攝錄機偵測老鼠活動，並通過分析行動期間不同階段的追踪資料，協助部署適切的滅鼠工作。