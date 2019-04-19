食環署試用新型捕蚊器　針對幼蟲、成蚊　今年提早全城滅蚊

雨季將至，蚊蟲亦隨之滋生。食環署早前引入新型捕蚊器，下月將放置於數個地區進行測試，預計需觀察兩至三個月才能評估成效。 食環署防治蟲鼠主任主管李明偉指，新型捕蚊器主要針對白紋伊蚊，而捕蚊器內的藥粉，含生長調節劑及真菌，在防止幼蟲成蚊的同時能殺死成蚊。他亦透露政府今年會提早至4月中開展全城滅蚊行動，一改以往被動的預防態度。

李明偉解釋，新引入的捕蚊器可防止幼蟲成蚊及殺死成蚊。（黃詠榆攝）

食環署防治蟲鼠主任主管李明偉指，新引入的捕蚊器可防止幼蟲成蚊及殺死成蚊。他解釋，灑在捕蚊器內的藥粉含兩種成分，分別是吡丙醚及真菌。吡丙醚屬生長調節劑（IGR），會影響幼蟲的孵化程序，防止其成蚊。同時，當成蚊到捕蚊器產卵，感染到真菌，亦會於數日後死亡。

他提到，成蚊在感染真菌後數日，有機會仍到處產卵，而捕蚊器主要針對白紋伊蚊，「牠們喜歡於積水產卵，且不會將所有卵產在同一地方。當伊蚊於捕蚊器產卵後，有機會再到其他水體產卵，將腳上沾到的藥粉再帶到另一水體。」另外，他指傳統常用的為誘蚊產卵器，只捉到蛋，及主要用以評估附近的伊蚊活動。

新型捕蚊器（右）。（黃詠榆攝） 李指，下月開始將在全港兩三個地區測試捕蚊器，預計會放置於天然滋生環境、偏遠、多草叢的地方，觀察需時兩至三個月，將在初步評估成效後再決定會否繼而推廣。惟其強調，捕蚊器等工具只屬輔助性質，長遠仍需由源頭着手，如清理積水、霧化處理。

談及政府今年的預防工作，李明偉指，上年香港共錄得29宗本地登革熱個案，故政府今年對防治工作亦十分緊張。他說，除了跨部門進行滅蚊工作外，亦提早至4月中已開展全城滅蚊行動，「以往較被動，可能到5、6月，才針對蚊患較嚴重的地方做霧化處理」，直言希望在雨季來臨前做好準備工作。