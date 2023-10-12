男拔生曾憲哲尋回｜消防處AI軟件　能迅速分析航拍照　偵測失蹤者

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲上周三（4日）失蹤，昨日（11日）終在馬鞍山郊野公園獲救。今次搜救行的的「功臣」之一，為消防處新研發的人工智能（AI）軟件，它能夠迅速分析山野照片，協助收窄範圍，以鎖定目標位置。



消防處的AI分析軟件於去年底投入運作，造價約30萬元，可於5秒內分析一張航拍照片，能夠偵察人體，大約兩小時可分析逾千張相，即約1平方公里的範圍，相比起以往以肉眼分析需時8小時，大大節省約75%時間，提升搜救效率。



消防處的AI軟件能夠在密林中，識別航拍照片中的人體。（消防處提供圖片）

消防處以往進行搜救時，會利用無人機拍攝山野，一般而言，無人機可於40分鐘內拍攝1500張航拍照片，面積大約1平方公里，當人員取得照片後，會憑肉眼檢視尋找失蹤人士，粗略估算每8小時才能檢視千張照片。

5秒內素描一張相片 可偵測捲曲身體

消防處近年積極應用新科技協助山野搜救，去年與初創公司合作，斥資30萬元研發一套AI分析軟件，資料顯示，無人機可以即時傳送照片至電腦，AI可於5秒內素描一張相片，即大約兩小時，便可完成分析過千張航拍照片，當成功標示出人體時，系統會顯示「human」，即使捲曲身體亦有機會偵測到，相比肉眼分析，大大縮短75%時間。

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AI分析軟件需要接受「訓練」以提高準確度

消防處透露，AI分析軟件需要接受「訓練」以提高準確度，去年已於獅子山、飛鵝山、狗牙嶺等熱門山徑受訓，曾測試分析60張沒有人體的航拍照片，當時結果有65%準繩度，成功避過誤測汽車、衣架等為「人體」。

消防處當時期望，AI分析軟件未來可以提高識別能力，標示出衣着、背包、帽子等，甚至可以分析熱成像，以標示躲在密林下的被困人士。