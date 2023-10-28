城大首屆獸醫生畢業禮　應屆學生難忘為牛隻陪產　冀在港診所執業

城市大學首屆獸醫學學士畢業禮今日（28日）舉行，全部11名畢業生已完成香港獸醫管理局的註冊，成為執業獸醫。有畢業生說，課程讓他們到本地農場實習、看診，有助他們應對將來的工作，畢業後選擇在本地寵物診所執業。



城市大學於2017/18學年開設全港首個6年制獸醫學學士課程，11名首屆畢業生今日（28日）舉行畢業典禮。（鄧康翹攝）

有畢業生冀政府更重視動物權益

城大獸醫學士畢業典禮由城大副監督鍾瑞明主持，畢業生代表致辭後，11位應屆畢業生上台逐一領取畢業證書，並一同宣讀專業獸醫誓詞。有兩位應屆畢業生均表示，畢業後會選擇在本地獸醫診所執業。

應屆畢業生毛苑雯表示，就讀期間有很多機會到海外實習，由於課程跟隨國際標準，從無擔心影響工作機會，大部分同學畢業前已收到錄取通知：「雖然課程在香港就讀，但喺知識上唔會比外地畢業生少。」

毛苑雯指，課程中有許多實習機會，最深刻是第一次為貓做絕育手術：「覺得好有成功感，令我更鐘意做獸醫。」關心動物的她亦期望政府能重視動物權益：「法例上比較耐都冇更新，例如有啲法律仲講緊人騎馬去代步。」

畢業生：難忘在城大農場為牛隻陪產

另一位畢業生何亦㬢亦表示，選擇讀獸醫的原因同樣是考慮到本地學費較優惠：「我知英國讀一年如果係海外生要30萬，但係𠵱家我哋都係跟返教資會嘅價格4萬蚊1年，差距好大，同埋始終外國要生活費，加加埋埋好龐大金額。」

何亦㬢指，雖然課程有三年在疫情中渡過，但從中亦得到許多寶貴的實習經驗，又提及曾到城大農場實習，在生日當天為牛隻陪產：「雖然嗰日冇生到任何BB，但係都係一個好特別的經歷。」

至於談及動物議題。何亦㬢則對公共衞生問題感關注：「因為大家講獸醫，主要都會係貓狗，但係其實我哋平時日常生活食肉食雞食牛，公共衞生上都好重要，但係普通人好少接觸，希望大家可以更有警覺性。」

前特首林鄭月娥、城大校董會主席黃嘉純、城大校長梅彥昌、城大司庫錢應安、美國康奈爾大學動物醫學院院長Lorin Warnick、賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs亦有出席。