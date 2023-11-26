IVE高級文憑生一個經歷立志酒店業發展　爭取出戰世界技能大賽

在香港專業教育學院（IVE）國際款待業管理（酒店、旅遊及康樂）高級文憑畢業生袁蔚瀠曾參與由國際酒店集團舉辦的「環球實習計劃」，在工作中要照顧來自不同國家、具不同文化背景的旅客。有次主動為住客拍照和介紹附近的景點，獲得對方讚揚，令她立志於酒店業發展。



袁蔚瀠參加職業訓練局的「2023年世界技能大賽香港代表選拔賽」，成為新比賽項目「酒店款待」的優勝選手。她將與另外100名優勝選手接受專家及專業導師的培訓，角逐成為香港代表參與明年在法國里昂舉行的「第47屆世界技能大賽」，與世界各地技能精英比賽。



職業訓練局表示，「世界技能大賽香港代表選拔賽」從每個比賽項目中，按比賽成績選出表現優秀的參賽者成為優勝選手，今屆共101名優勝選手正接受專家及專業導師的培訓。

今屆香港代表選拔賽設「建造工程科技」、「創意藝術及時裝」、「資訊及傳訊科技」、「製造及工程科技」、「個人及社會服務」和「運輸及物流」六大競技範疇，合共30多個技能比賽項目，當中更增設「烘焙」、「酒店款待」等新比賽項目。

「酒店款待」是今屆香港代表選拔賽的其中一個新比賽項目，成為這項目優勝選手的袁蔚瀠，曾參與由國際酒店集團舉辦的「環球實習計劃」，到旗下位於泰國布吉的酒店實習約兩個月，「我主要在酒店前堂接待客人，要照顧來自不同國家、具不同文化背景的旅客是最大挑戰，我藉此機會好好鍛練英語對答技巧。」

袁蔚瀠說，有次在酒店大堂見到一對外國夫婦，她主動上前為他們拍照和介紹附近的景點，「他們讚揚我令其有賓至如歸的感覺，更指將來必重返布吉觀光和下榻該酒店，讓我十分感動。」此實習經歷開拓Eugenia的國際視野和提升款待的軟技巧，為她打下參與「世界技能大賽」的強心針，更立志於酒店業發展，現升讀相關銜接學士學位。

「酒店款待」項目專家、酒店及旅遊學院（HTI）酒店營運及培訓副經理林蕙賢表示，比賽模擬酒店前堂的日常工作，要求參賽者為旅客提供專業服務，包括辦理入住手續、介紹景點和安排行程，以及解答查詢等，考驗其服務態度、溝通和即場解難技巧。

IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑畢業生伍善正於去年舉辦的世界技能大賽特別賽「雲端運算」項目奪得優異獎章。其同一課程的學弟温嘉智成為今屆香港代表選拔賽同一項目的優勝選手，他視學長為目標外，二人更亦師亦友，「我在IVE的畢業作品是與一間雲端運算服務公司合作，應用人工智能技術將不同資料整合於雲端平台，建立可視化數據庫系統，而伍善正當時正於同一公司實習，因而結緣。」

温嘉智立志承傳學長的技能和經驗，雖然現兼顧全職工作及訓練，但他仍全力備戰，亦會多留意時下最新的雲端技術，望如學長般憑實力獲挑選晉身國際賽事。

青年技能比賽常務委員會主席陳鎮仁在頒奬禮致辭時表示，報名參加今屆比賽的包括大專生、中學生和學徒等，而今屆參賽的中學生亦比以往增加，令人鼓舞。