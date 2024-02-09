理大前校長唐偉章獲任研資局主席　任期三年　下月1日起生效

政府今日（9日）公布，委任理大前校長唐偉章為研究資助局主席，接替即將卸任的黃玉山，任期由下月1日生效，為期三年。



理大前校長唐偉章下月一日起出任研究資助局主席。（資料圖片）

教育局局長蔡若蓮博士已委任唐偉章為研資局主席，任期由今年3月1日生效，為期三年。

唐偉章為熱傳學專家，於2009年至2018年出任香港理工大學校長。他擁有逾三十年教學、研究和行政經驗，並在公共事務有傑出貢獻。

他現為香港桂冠論壇委員會主席、InnoHK督導委員會委員及傑出創科學人計劃評審委員會委員，過往出任的主要公職包括廉政公署社區關係市民諮詢委員會主席及貪污問題諮詢委員會委員。

蔡若蓮形容，唐偉章是傑出的學者、資深的教育家和大學行政管理人員，深信他能繼續推動香港高等教育界蓬勃的研究風氣，帶領研資局未來再創高峰。

她亦表揚和感謝即將卸任的研資局主席黃玉山，形容在黃的三年任期間，研資局表現出色，成功確立香港主要學術研究資助機構的地位，備受國際推崇，並為香港的學術研究奠定堅實基礎；研資局亦顯著擴大其支援，深化與內地的學術交流及協作。