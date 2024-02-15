23條立法｜浸大校長稱不影響人才來港教學：要嚟嘅人會嚟

政府正就基本法23條立法進行公眾諮詢，浸會大學校長衞炳江表示，對吸引人才來港教學沒有影響，「要嚟嘅人會嚟，唔嚟嘅佢亦都唔會嚟。」他認為，浸大人才流失情況並不嚴重。



今日（15日）舉行新春傳媒午宴，介紹大學最新發展策略。被問及23條立法會否影響人才來港教學的意欲，衞炳江表示，他曾在美國居住一段時間，認為美國國安有很多法例很「辣」，而其他很多國家有類似或更「辣」的法例，故不認為有何影響，「要嚟嘅人會嚟，唔嚟嘅佢亦都唔會嚟。」

對於教資會公布大學離職人員數字，浸大有微升趨勢，被問及如何看待學界移民潮，衞炳江認為，浸大人才流失情況並不嚴重，又稱：「其實我唔唔介意同事離開，最緊要請返個叻啲嘅得啦。」

去年浸會大學新一任學生會幹事會內閣「滄溟」被校方指網上宣言內容失實，「滄溟」發文全體成員被罰並決定全體請辭。衞炳江回應稱，每一個組織都要符合當地法律，而上一屆學生會成立後發表不當言論，他強調沒有阻止學生參選學生會。

早前教務議會已通過文學院及社會科學院合併計劃，有關人手會否削減，社科院院長黎永亮表示，無論教學或行政人員都有許多空缺，故未來會繼續招募更多人手，「求才若渴」。文學院署理院長周偉立指，合併後學生可以跨學科或學院選科，而當學系人數不多，幾乎每位教師需要花時間做行政工作，而整合資源後教師可以花更多時間在教學研究。

另外，浸大擬改組校董會，其中學生校董增多一席至兩席，本身由學生會會長必然出席的一席由本科生互選代表。如無學生參選會否委任學生出任，衞炳江反對委任制度，因學生代表應由學生選出，又認為如無學生參選則反映學生對校政不感興趣，但相信這個機會不大。