23條立法｜浸大校長稱不影響人才來港教學：要嚟嘅人會嚟

撰文：洪芷菁
出版：更新：

政府正就基本法23條立法進行公眾諮詢，浸會大學校長衞炳江表示，對吸引人才來港教學沒有影響，「要嚟嘅人會嚟，唔嚟嘅佢亦都唔會嚟。」他認為，浸大人才流失情況並不嚴重。

浸大有意遷入北都教育城　已向教局表達意見　校長：球係政府嗰度

今日（15日）舉行新春傳媒午宴，介紹大學最新發展策略。被問及23條立法會否影響人才來港教學的意欲，衞炳江表示，他曾在美國居住一段時間，認為美國國安有很多法例很「辣」，而其他很多國家有類似或更「辣」的法例，故不認為有何影響，「要嚟嘅人會嚟，唔嚟嘅佢亦都唔會嚟。」

對於教資會公布大學離職人員數字，浸大有微升趨勢，被問及如何看待學界移民潮，衞炳江認為，浸大人才流失情況並不嚴重，又稱：「其實我唔唔介意同事離開，最緊要請返個叻啲嘅得啦。」

去年浸會大學新一任學生會幹事會內閣「滄溟」被校方指網上宣言內容失實，「滄溟」發文全體成員被罰並決定全體請辭。衞炳江回應稱，每一個組織都要符合當地法律，而上一屆學生會成立後發表不當言論，他強調沒有阻止學生參選學生會。

早前教務議會已通過文學院及社會科學院合併計劃，有關人手會否削減，社科院院長黎永亮表示，無論教學或行政人員都有許多空缺，故未來會繼續招募更多人手，「求才若渴」。文學院署理院長周偉立指，合併後學生可以跨學科或學院選科，而當學系人數不多，幾乎每位教師需要花時間做行政工作，而整合資源後教師可以花更多時間在教學研究。

另外，浸大擬改組校董會，其中學生校董增多一席至兩席，本身由學生會會長必然出席的一席由本科生互選代表。如無學生參選會否委任學生出任，衞炳江反對委任制度，因學生代表應由學生選出，又認為如無學生參選則反映學生對校政不感興趣，但相信這個機會不大。

香港中醫醫院管理團體成立　浸大協理副校長卞兆祥任首任行政總監浸大通過文學院及社科院合併方案　學生關注組請願默站反對浸大擬合併文學院社科院　關注組稱校方突拒批場　今晚諮詢會取消罕見病治療｜浸大從中藥「皺皮木瓜」研發新藥治治療肌原纖維肌病浸大生命科學成像中心開幕　跨科研究以MRI找出優秀領袖思考模式浸大擬改組校董會校外人比例升至68％　取消學生會長當然席位
基本法23條
浸會大學