浸大擬改組校董會校外人比例升至68％　取消學生會長當然席位

繼中文大學修例改組校董會後，浸大亦計劃跟隨步伐。浸大成立專責小組檢討《浸會大學條例》，並擬改組校董會，將校董會成員人數由36席減至28席，並提高校外成員的佔比，由50％增至68％，包括取消學院院長的八席；學生校董增多一席至兩席，但本身由學生會會長必然出任的一席，改由本科生互選出代表，並須由校董會委任。



浸大成立專責小組檢討《浸大條例》，計劃改組校董會，將校董會成員人數由36席減至28席。（資料圖片0

浸大今日（16日）向師生等發出諮詢文件，稱《浸大條例》已實施約30年，所以成立專責小組檢討《浸大條例》，由校董會司庫蔡懿德出任主席。小組建議，校董會成員人數，由36席減至28席，令校外校董佔比，由50％增至68％。

小組認為，校外成員獨立於浸大，應佔校董會大多數，以提升良好管治。小組續指，浸大校董會是八大資助院校中，校外校董比例佔最少的一間，由於不建議增加校董會總數，所以採用另一方式提高相關比例。

校董會校內成員減9席 校外成員則1席

當中校外校董增加1席，由校友會提名，總數增至19席，全經由特首委任；校內校董則減一半至9席，包括取消學院院長的8席、教職員和教務會代表各減1席等。

學生校董雖然增多一席研究生代表，令總數加至兩席，但本身由學生會會長必然出任的一席，改由本科生互選出代表，並須由校董會委任。另外，小組稱參考其他資助大學的做法，若校董會或校委會認為有需要，可拒絕學生代表成員參與整個或部份會議。小組認為，涉及紀律處分事項，學生代表不適合參與和討論，建議限制他們參與有關學生紀律處分，或由校董會主席決定的事項。

另外，小組亦計劃將未經授權使用大學名義的罰款，由1萬元提高至10萬元。檢討修例的諮詢為期約三星期，師生及校友等可透過網上表格向校方表達意見。